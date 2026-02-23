Oglasio se Dabro nakon skandala, spomenuo i oca načelnika Odžaka: "Ne s*rite više, sve ću vas tužiti"

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro obratio se nakon brojnih informacija koje su procurile o njemu nakon što je pjevao pjesme o Anti Paveliću.

Podsjećamo, mediji iz Hrvatske su otišli u njegov rodni Odžak, gdje su pronašli da je porodica njegove majke srpska, a da je njegovom djedu natpis na grobu na ćirilici.

On je prokomentirao navode da je njegov otac bio vojno lice kao laž i za sve "prozvao UDBA-u".

- Moj pokojni otac Pavo Dabro nikada nije bio vojno lice. Po struci je bio inženjer poljoprivrede. Nakon fakulteta, 1980. godine odlazi iz svog rodnog grada Otoka na radno mjesto u Odžak gdje je bio direktor poljoprivrednih kombinata sve do početka rata u Odžaku - pojasnio je.

Naveo je oružje zadužio dok većina u BiH nije vjerovala da će biti rata.

- Dobro ga je poznavao i svjedočio tome vremenu njegov veliki prijatelj, vojnik Odžaka, pokojni otac sadašnjeg načelnika općine Odžak Osmanović Anes. Ima, hvala Bogu, danas još i živih branitelja BiH kojima je nabavio oružje i dogovorno pustio da u to vrijeme nestanu s posla kako bi branili svoju rodnu Foču. Naš veliki kućni prijatelj Suljo Tahirović i njegov brat Sead Tahirović (nisam ni tebe zaboravio). Tako da ne s*rite više (oprostite na izrazu)! Sve vas bum tužil - poručio je Dabro.