Dabro, koji je pjevao o Paveliću, je rođak Petrovića, nesuđenog trenera Sarajeva: Propao mu angažman zbog fotografije s Arkanom

Josip Dabro, zastupnik u Hrvatskom saboru iz Domovinskog pokreta te bivši ministar i potpredsjednik Vlade, posljednjih dana je u centru pažnje javnosti zbog pjevanja spornih stihova u kojima se Ante Pavelić naziva „vođom svih Hrvata“. Nakon toga, u fokus je došlo i Dabrino porijeklo, odnosno njegova porodica. Otkriveno je da je Dabro u rodbinskoj vezi s jednim od velikana regionalnog nogometa, koji je obilježio historiju NK Osijeka, Crvene zvezde i jugoslavenskog fudbala. Riječ je o Ljupku Petroviću, jednom od najtrofejnijih srbijanskih trenera i osvajaču Kupa evropskih prvaka s Crvena zvezda. Njegova majka i Dabrina baka Darinka bile su rođene sestre, što znači da je Petrović rođak Dabrine majke Borke, piše Večernji list.

Petrović je tokom bogate karijere vodio brojne klubove, među kojima su NK Osijek, Crvena zvezda, Olimpiakos, Espanjol, Lokomotiva i Croatia Sesvete. Osim trenerske karijere, ostao je upamćen i kao igrač Osijeka, gdje je drugi najbolji strijelac u historiji kluba sa 125 golova, samo jednim manje od rekordera Ivana Lukačevića. Većinu pogodaka postigao je u drugoligaškoj konkurenciji. Ujedno je i jedini trener ponikao u Gradskom vrtu koji je osvojio najprestižniji evropski klupski trofej – Kup evropskih prvaka. Jedanaest sezona nosio je dres Osijeka i bio dio legendarne generacije koja je 1973. igrala kvalifikacionu utakmicu protiv Zagreba pred više od 64 hiljade gledalaca na Maksimiru, što je i danas najposjećeniji sportski događaj u Hrvatskoj. Ta generacija je 1977. izborila plasman u Prvu saveznu ligu.

Petrovićev život u Osijeku trajao je do 1991. godine, kada se s porodicom preselio u Beograd. Početkom rata prekinuo je kontakte s nekim prijateljima iz Osijeka. Iste godine ostvario je najveći uspjeh u karijeri, ali je, uprkos svemu, ostao emotivno vezan za Osijek. Tako je 2000. godine, u teškoj finansijskoj situaciji kluba, iz vlastitog džepa finansirao zimske pripreme ekipe u Bugarskoj.