Plenković neće podržati Dabrinu inicijativu: "Neće biti zakona koji bi zabranio komunističke simbole i slogane"

Predsjednik Vlade Hrvatske i HDZ-a, Andrej Plenković, izjavio je u ponedjeljak da neće podržati inicijativu Josipa Dabre o donošenju zakona kojim bi se zabranili komunistički simboli i slogani, naglasivši da je HDZ protiv zabrana i da takav zakon neće biti donesen, prenosi Fena.

- Neće, kakav zakon. Ta ideja uopće nije na stolu i nema nikakve ni teoretske šanse da HDZ tako nešto podrži - rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora Hrvatska demokratska zajednica.

Dabrina inicijativa

Time je odgovorio na izjavu Dabre, zastupnika Domovinskog pokreta, koji je poručio da će napustiti Hrvatski sabor ukoliko se usvoji zakon kojim bi se izričito zabranili komunistički simboli i slogani, kao i javna afirmacija istaknutih komunista odgovornijih za masovne likvidacije i progone Hrvata.

Plenković je podsjetio da je Dabrina inicijativa uslijedila nekoliko dana nakon što se pojavila snimka na kojoj Dabro pjeva pjesmu koja veliča Ante Pavelić.

- Takvih zabrana 2026. godine, da ih mi donosimo kao glavna politička stranka koja vodi koaliciju, neće biti. Ako već godinama govorim da smo protiv zabrana, onda ćemo se tog stava i držati - poručio je Plenković.

Saradnja s Izraelom

Premijer Hrvatske osvrnuo se i na istup predsjednika države, Zorana Milanovića, koji je komentirao posjet ministra odbrane, Ivana Anušića, Izraelu, navodeći da Hrvatska vojska neće sarađivati s izraelskom.

- Politički komentari se mogu čuti i ostati u javnom prostoru. Anušić je tamo kao političar, ne kao vojnik. Predsjednik nema ovlasti da odlučuje gdje će ministri ili predsjednik vlade putovati. Ni mi njega nismo pitali koje je zemlje posjećivao. To za Vladu nije posebno značajno. Kada je riječ o saradnji u oblasti odbrambene industrije, ni to nije njegova nadležnost. Fokus je na jačanju Hrvatske vojske i uspostavljanju saradnje sa zemljama koje su nam važne, a taj posjet treba posmatrati u tom kontekstu - rekao je Plenković.