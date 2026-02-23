Uhapšena dva muškarca u Kraljevu: Osumnjičeni da su planirali napad na Vučića i njegovu porodicu

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu, u saradnji s pripadnicima Bezbjednosno-informativne agencije, uhapsili su D. R. (51) i M. R. (43), obojicu iz Kraljeva, zbog postojanja osnova sumnje da su, u saizvršilaštvu, počinili krivično djelo pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Srbije, u vezi s krivičnim djelom napad na ustavno uređenje, prenosi Telegraf.

Sumnja se da su u periodu od decembra 2025. godine do februara 2026. godine planirali nasilnu promjenu ustavnog uređenja Republike Srbije i svrgavanje najviših državnih organa, te da su dogovarali nabavku oružja i napad na život i tijelo predsjednika Republike Srbije, njegove supruge i djece, s namjerom da ih liše života. Također, prema navodima istrage, planirali su i napad na pripadnike MUP-a Republike Srbije, s ciljem nanošenja tjelesnih povreda.

Osumnjičenima će biti određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.