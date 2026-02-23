Mirjana Pajković pokazala masku s intimnog snimka: Nastavak afere o kojoj bruji region

Na podcast je stigla s neobičnim poklonom koji je zapanjio voditelja — crnom maskom mačke koju je nosila na snimku koji i dalje odzvanja regionom.

Mirjana Pajković, crnogorska političarka i bivša državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, pojavila se u podcastu „Introspekcija" gdje je govorila o aferi s Dejanom Vukšićem, bivšim direktorom Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) i savjetnikom za bezbjednost predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. Procurjeli intimni snimak oboje je koštao funkcije — podnijeli su ostavke, a uslijedile su međusobne optužbe i krivične prijave, prenosi Direktno.rs .

- Poklon koji imam za tebe je vrlo simboličan. To je simbol oslobađanja od nametnutih društvenih normi, simbol slobode življenja i izražavanja, ali i simbol toga da možemo imati više identiteta - rekla je Pajković uručujući poklon.

Voditelj zatečen, ona mirna

Voditelj je otvorio kesu i nije mogao vjerovati šta je dobio, nasmijao se i zahvalio na simboličnom poklonu.

- Pa ovo je spektakl. Dobili smo masku, ženu mačkicu. Moram reći da mi je zadovoljstvo - odgovorio je voditelj, na što je ona kratko dodala: "To je trenutno najgledanija maskica. Moja je."

Optužbe o kavačkom klanu i prijetnje

Sukob Pajković i Vukšića dodatno je eskalirao nakon njegove optužbe da je ona navodno povezana s pripadnicima kavačkog klana. Pajković je pak izjavila da je sukob nastao kada je odbila svjedočiti u jednom postupku, zbog čega joj je priječeno. Ona tvrdi da se na intimnim snimcima nalazi upravo ona s njim, dok je Vukšić to negirao — kao i da je on snimke plasirao u javnost.