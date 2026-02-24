Odbačena prijava protiv Pajković zbog sumnje da je izvršila prinudu na štetu Vukšića

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odbacilo je krivičnu prijavu koju je Uprava policije, Odeljenje bezbjednosti Podgorica, podnijelo protiv Mirjane Pajković zbog sumnje da je izvršila krivično djelo prinuda na štetu Dejan Vukšić, saopćeno je iz tužilaštva.

Prema saopćenju, postupajuća državna tužiteljka zaključila je da ne postoji osnovana sumnja da je Pajković počinila navedeno, niti bilo koje drugo krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

"Vijesti" su 12. februara izvijestile da će Podgoričko tužilaštvo vještačiti ko se pojavljuje na eksplicitnim snimcima s Pajković, nakon što je Vukšić tvrdio da on nije na tim video-zapisima. Pajković, s druge strane, tvrdi da je na jednom od snimaka bivši direktor Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) i da je on neovlašćeno distribuirao materijal, što Vukšić negira.

Nezvanično je potvrđeno da su oboje saslušani 11. februara u ODT-u Podgorica po više međusobno podnijetih prijava, uključujući zloupotrebu tuđeg snimka, ugrožavanje sigurnosti i krađu telefona. Tužioci sada trebaju utvrditi da li se Vukšić nalazi na spornom snimku.

Pajković je izričito tvrdila da je Vukšić na snimku i da ga je nezakonito distribuirao, dok je Vukšić tvrdio da nije ni na jednom snimku i da nema veze s distribucijom. Nije precizirano kako se izjasnila na optužbe Vukšića da ju je ranije ucjenjivao i da joj je ukrao telefon.

U Osnovnom državnom tužilaštvu formirana su dva predmeta po prijavama Pajković protiv Vukšića – jedan zbog sumnje na ugrožavanje sigurnosti i zloupotrebu snimaka s eksplicitnim sadržajem, a drugi zbog ugrožavanja sigurnosti, ucjena, lažnog predstavljanja i zloupotrebe službenog položaja.

Uprava policije ranije je protiv Pajković podnijela prijavu zbog sumnje da je Vukšića prisiljavala da odustane od kandidature za sudiju Ustavnog suda, navodno ukradenim telefonom i prijetećim porukama. Tužilaštvo navodi da su oba predmeta trenutno u fazi izviđaja.

Vukšić je 30. decembra 2025. podnio ostavku na poziciju savjetnika za bezbjednost predsjednika države, nakon što su "Vijesti" postavile pitanja o prijetnjama upućenim Pajković, dok je Pajković nedavno podnijela ostavku u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, navodeći lične razloge, u kontekstu širenja snimaka eksplicitnog sadržaja.