Određen pritvor osumnjičenim za planiranje nasilnog rušenja ustavnog poretka i napada na predsjednika Srbije

Viši sud u Kraljevu odredio je pritvor do 30 dana D. R. (50) i M. R. (42), osumnjičenima za planiranje nasilnog rušenja ustavnog poretka i napada na predsjednika Srbije, koje je srbijanska policija u saradnji s Bezbjednosno-informativnom agencijom privela u ponedjeljak.

Pritvor im je određen kako ne bi ponovili krivično djelo, dovršili pokušano ili počinili krivično djelo kojim prijete, prenijela je agencija Tanjug u ponedjeljak, navodeći da su osumnjičeni za izvršenje krivičnog djela pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Srbije, u vezi s krivičnim djelom napad na ustavno uređenje.

Navodi istrage

Kako je saopćeno iz srbijanskog MUP-a u ponedjeljak, sumnja se da su u periodu od decembra 2025. do februara 2026. godine dogovarali aktivnosti usmjerene na destabilizaciju državnog uređenja i svrgavanje najviših organa vlasti. Prema navodima istrage, osumnjičeni su navodno planirali nabavku oružja te pripremali napad na predsjednika Srbije, članove njegove porodice, kao i na pripadnike policije, s namjerom nanošenja teških tjelesnih povreda i lišavanja života.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak da ne zna ko su osobe koje su planirale atentat na njega i njegovu porodicu, ali da zna odakle su i koliko imaju godina.

Vučićeva reakcija

Odgovarajući na pitanje novinara o dvojici muškaraca koji su uhapšeni u Kraljevu zbog sumnje da su planirali atentat na njega i njegovu porodicu, Vučić je rekao da to postoji snimljeno kao dokazni materijal.

- Vidim da postoji nekih 70 ljudi koji se zalažu da oni budu pušteni na slobodu. Riječ je o ljudima koji bi da kolju nečiju djecu, to imamo snimljeno kao dokazni materijal - naveo je, dodavši kako je razlog zasnovan na lažima koje su negdje pročitali.

- Raznih ljudi ima. Kad bih vam rekao razlog, ne biste mi ni vjerovali. Riječ je, zasnovano je nešto na lažima koje su negdje mogli pročitati, a gdje možete nagađati - rekao je Vučić.

Dodao je da ima mnogo takvih ljudi koji preko društvenih mreža postaju heroji, gdje sve postaje dozvoljeno i da ne misli da su on i njegova porodica izuzetak.

- Ovdje je to nešto izraženije zbog podrške i mejnstrim medija - rekao je.