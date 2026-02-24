Tužilaštvo o smrti djevojke u Budvi: Vještak ukazao na propuste i jasno adresirao krivicu za pogibiju Novosađanke

Više državno tužilaštvo u Podgorici razmatra žalbu advokata porodice djevojke iz Novog Sada koja je prošle godine stradala tokom parasejlinga u Budvi, a koja je podnesena na odluku Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru da odbaci krivičnu prijavu protiv osoba osumnjičenih za izazivanje njene smrti.

To je potvrđeno "Vijestima" iz Višeg državnog tužilaštva.

- Višem državnom tužilaštvu je 9. februara 2026. godine, od strane Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, dostavljena pritužba advokata – punomoćnika oštećene porodice, zajedno sa spisima predmeta tog tužilaštva, radi odlučivanja po pritužbi podnesenoj na rješenje o odbacivanju krivične prijave povodom događaja od 28. 5. 2025. godine, kada je smrtno stradala T. R. Predmet se nalazi u radu kod ovog tužilaštva, a nakon analize cjelokupnih spisa predmeta, tužilaštvo će u zakonskom roku donijeti odluku - saopšteno je "Vijestima" iz VDT-a.

Devet mjeseci nakon pogibije devetnaestogodišnje Novosađanke Tijane Radonjić tokom parasejlinga u Budvi, Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru zaključilo je da nema krivične odgovornosti za tu tragediju.

U obrazloženju odluke o odbacivanju krivične prijave navedeno je da "ne postoji osnovana sumnja da je bilo ko od organizatora i članova posade odgovoran za teško djelo protiv opšte sigurnosti ili bilo koje drugo krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti".

Porodica stradale djevojke ne prihvata takav ishod, pa je njihov advokat Mirko Bogićević podnio žalbu Višem državnom tužilaštvu, navodeći da je odluka "donijeta uz selektivnu ocjenu dokaza, zanemarivanje ključnog video-materijala i potcjenjivanje nalaza sudskog vještaka pomorsko-saobraćajne struke".

Tragedija se dogodila 28. maja 2025. godine oko 11 sati, kada je Tijana Radonjić prihvatila promotivnu vožnju parasejlingom na budvanskoj rivijeri, u organizaciji firme "Jet Ski Budva".

Let je započeo kod Slovenske plaže, nakon čega se plovilo udaljilo prema otvorenom moru, u pravcu plaže Mogren. Na gliseru registarske oznake 858BD nalazili su se vozač Mevlut Kaja i njegov pomoćnik Igor Jokić.

U jednom trenutku, prema snimku kamere postavljene na padobranu, Tijana je počela mahati i dozivati pomoć, zatim je pokušala ustati iz sjedišta, otkopčala je prsluk i sigurnosni pojas, izašla iz sjedišta i pala u more sa visine procijenjene između 50 i 70 metara.

Prema obdukcionom nalazu Kliničkog centra, smrt je nastupila usljed utapanja i poremećaja disanja izazvanog udisanjem krvi iz rascjepa pluća. Povrede su, kako je navedeno, nastale prilikom pada sa visine i udara o površinu mora.

Bez dozvole za parasejling

"Vijesti" su imale uvid u nalaz vještaka pomorsko-saobraćajne struke, kapetana duge plovidbe Grujice Dudića, od 9. januara ove godine, koji je po nalogu tužioca Ivana Abramovića iz ODT-a Kotor izvršio vještačenje pomorske nesreće.

U nalazu se navodi da su meteorološki i morski uslovi u trenutku nesreće bili povoljni, da je gliser preduzeća "Jet Ski Budva", kojim je vučen padobran, registrovan za privrednu djelatnost prevoza do 12 putnika, ali ne i za pružanje parasejling usluga. Takođe je konstatovano da državljanin Turske Mevlut Kaja, koji je bio skiper na plovilu, nema položen stručni ispit niti posjeduje ovlaštenje o osposobljenosti za mornara-motoristu, što je neophodno za upravljanje ovom vrstom plovila, te da je svjedodžba o sposobnosti glisera za plovidbu isticala dva dana nakon nesreće.

Njegov pomoćnik na gliseru, Igor Jokić, prema nalazu vještaka, imao je položen ispit za voditelja čamca, koji je zakonom propisan za obavljanje privredne djelatnosti.

Vještak je utvrdio i da je privredno društvo "Jet Ski Budva", čiji su vlasnici Manu i Mirko Krđić, pružalo turističku uslugu parasejlinga bez zaključenog ugovora sa JP Morsko dobro i bez saglasnosti Lučke kapetanije Bar za akvatorij koji mora biti namjenski određen za ovu vrstu djelatnosti. Takođe je navedeno da vlasnik čamca nije dostavio dokaz, u formi zapisnika ili tehničkog izvještaja Tehničkog inspektorata Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne Gore, o redovnom pregledu opreme za vuču padobrana, na osnovu kojeg bi Lučka kapetanija Bar mogla registrovati čamac za sportsko-rekreativne i avanturističke djelatnosti – konkretno za parasejling.

U nalazu se dalje konstatuje da su Krđić i njegova firma ove poslove obavljali suprotno odredbama važećeg Zakona o sigurnosti plovidbe i drugih propisa, te da "vlasnik čamca nema odgovarajuću svjedodžbu priznate organizacije ili proizvođača o tehničkoj ispravnosti vučnih sajli i opreme za nuždu (panic taster) kao sredstva komunikacije sa posadom čamca koja upravlja padobranom".

Navodi se i da je vlasnik firme "Jet Ski Budva" Mirko Krđić dostavio ugovor sa JP Morsko dobro o zakupu privremene lokacije za prodaju karata i pristajanje plovila, "što nema nikakav značaj za privrednu djelatnost kojom se bavi", da nije dostavio dokaz o saglasnosti Lučke kapetanije Bar ili drugog nadležnog organa "o lokaciji i akvatoriju za namjensko obavljanje vuče guma ili parasejlinga", te da na dan nesreće nije imao "važeće rješenje Sekretarijata za privredu Opštine Budva za pružanje turističkih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke djelatnosti (vuča guma, skijanje, parasejling)".

Posada bez dužne pažnje

Vještak je naveo i da članovi posade, Mevlut Kaja i Igor Jokić, "nisu pratili razvoj situacije niti su pokazali dužnu pažnju prema osobi koja je koristila uslugu parasejlinga dok se nalazila na visini od oko 50 do 70 metara".

U mišljenju se dodaje da je posada primijetila da djevojke nema u padobranu tek kada su "uočili da lokalni ribari pružaju pomoć unesrećenoj", kao i da je "obuka unesrećene na obali o načinu signaliziranja u slučaju panike na padobranu – ukrštanjem ruku – bila nedovoljna i kratka, što ukazuje na to da posada čamca, čak i da je unesrećena davala signal ukrštenim rukama, to ne bi primijetila jer se nije osvrtala na padobran sa unesrećenom".

Grujica Dudić je u konačnom zaključku naveo "da se vlasnik čamca Mirko Krđić sa posadom nezakonito bavio privrednom djelatnošću, te da je nesigurnim pružanjem usluge parasejlinga, usljed postupanja posade, došlo do gubitka ljudskog života na moru".

U nalazu je ponovljeno da je gliser firme "Jet Ski Budva" bio registrovan za prevoz do 12 putnika, ali ne i za parasejling, da Mevlut Kaja nije imao potrebna stručna ovlaštenja za upravljanje plovilom, te da je svjedodžba o sposobnosti glisera za plovidbu isticala dva dana nakon nesreće.