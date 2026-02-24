Uspon i raspad Čedomira Jovanovića: Kako je "umro" čovjek koji je trebao promijeniti Balkan

Čedomir Jovanović nije bio samo političar. Bio je pojava. Bio je obećanje. Bio je ono što smo mi, klinci s kraja devedesetih i početka dvijetisućitih, odrasli u porodicama koje nas nisu učile mržnji i nacionalizmu, zamišljali kako normalnost treba izgledati kad jednom konačno stigne na Balkan. U zemljama punim uniformi, prijetnji, pijane retorike i ljudi koji su govorili kao da stalno nekome polažu zakletvu, Čeda je govorio kao da polaže račun – nama.

Bio je to čovjek koji je hodao kao da istorija ide pola koraka iza njega.

Bio je Đinđićeva desna ruka, čovjek koji je ušao u najmračnije prostorije Srbije i izašao iz njih s Miloševićem na putu za Hag. Postojala je neka gotovo filmska jasnoća u toj sceni: mladi političar, lice koje još nije naučilo da laže bez treptanja, stoji nasuprot simbolu jednog propalog carstva i govori mu da je gotovo.

I bilo je gotovo.

Djevojke su ludile za njim. Nisu to bile metafore. Na mitinzima su se pojavljivali transparenti: „Čedo, oženi me.“ Lijep, elokventan, energičan, retorički savršen, izgledao je kao neko ko ne pripada ovom prostoru, kao da je slučajno ispao iz neke druge, bolje verzije Balkana koja se nikada nije dogodila. Nije bio samo političar – bio je znak da postoji izlaz.

Mi smo ga gledali kao svjetionik. Ja sam ga gledao kao uzora.

Kao tinejdžer, u svijetu u kojem su svi političari oko mene izgledali zloćudno, korumpirano i kompromitirano, Čeda je bio slika normalnosti. U moru balkanskih primitivaca, ratnih profitera, nacionalista i polusvijeta koji su se obogatili na tuđoj nesreći, djelovao je kao čovjek iz budućnosti. Govorio je brzo, jasno, bez straha. I, što je bilo najvažnije, govorio je ono što većinska Srbija nije željela čuti. Nudio je suočavanje s ratnim zločinima, Zapad, mir, pokajanje, saradnju i ljubav.

Bio je vođa liberala. Bio je lice zemlje kakva je mogla postati.

A onda se nešto slomilo. Ne naglo. Ne spektakularno. Nego sporo, gotovo neprimjetno, kao kada se zgrada ne uruši od eksplozije, nego od vlage koja godinama izjeda njene temelje, dok jednog dana jednostavno ne shvatiš da je već pola nestala.

Prvo su došle marginalizacije. Osipanje stranke. Sukobi s ljudima one najbolje Srbije koju je okupljao u i oko LDP-a. Onda su stigli porazi. Kompromisi.

A onda je počelo klizanje.

Optužbe za korupciju i sumnjivo stečeni kapital. Optužbe za mutna druženja s likovima iz beogradskog podzemlja koje nikada nije do kraja razjasnio. Postepeno približavanje ljudima koji bi mu nekoliko godina ranije grkljan pregrizli. Gostovanja tamo gdje samo ološi idu. Čovjek koji je nekada nagovorio Miloševića da se preda sada je sjedio pod reflektorima koji su gutali dostojanstvo, okružen talogom koji simbolizira sve ono što on nije trebao biti. A postao je isti.