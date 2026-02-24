Novi detalji tragedije na Uni: Švercer iz BiH ide u zatvor, njegov pomagač nestao u rijeci

Županijsko tužilaštvo u Sisku ispitalo je 32-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je odgovoran za tragediju na rijeci Uni u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, dok se za više njih i dalje traga.

Tereti ga se za teško krivično djelo protiv opće sigurnosti, kao i za nezakonito prebacivanje osoba preko granice, a sudija istrage odredio mu je pritvor zbog opasnosti od bijega, saopćio je DORH.

Tragedija kod Hrvatske Kostajnice

Prema sumnjama istražilaca, osumnjičeni je u ponedjeljak, 23. februara, oko četiri sata ujutro, na širem području Hrvatske Kostajnice, u dogovoru s još jednom zasad nepoznatom osobom, pokušao ilegalno prevesti pet kineskih državljana iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, s ciljem sticanja materijalne koristi.

Kako navodi tužilaštvo, osumnjičeni i njegov pomagač ukrcali su migrante u čamac na obali Une na teritoriji Bosne i Hercegovine. Iako su, prema navodima istrage, bili svjesni da plovilo nije pogodno za siguran prevoz tolikog broja ljudi preko nabujale rijeke, započeli su prelazak prema hrvatskoj obali. Tokom plovidbe voda je počela ulaziti u čamac, koji se potom prevrnuo i potonuo.

Pomagač nestao u rijeci

U nesreći je smrtno stradao jedan strani državljanin. Osumnjičeni 32-godišnjak i dvoje kineskih državljana uspjeli su doplivati do obale na teritoriji Hrvatske, dok su ostale osobe iz potonulog čamca nestale. U međuvremenu je pronađeno tijelo jednog muškarca.

Nakon ispitivanja u Županijskom državnom tužilaštvu u Sisku, sudiji istrage Županijskog suda u Sisku upućen je prijedlog za određivanje pritvora. Sud je prihvatio prijedlog, pa je osumnjičenom određen pritvor zbog opasnosti od bijega.