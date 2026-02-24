Nakon što su joj procurili eksplicitni snimci: Pajković najavila ulazak u politiku, stranka će imati kontroverzan naziv

Mirjana Pajković, bivša direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, najavila je ulazak u politiku. Gostujući u „Introspekcija podcastu", Pajković — koja se našla u centru skandala nakon što su njeni eksplicitni snimci dospjeli u javnost i stigli čak i preko Atlantika — otvoreno je potvrdila političke ambicije.

- Što se tiče poslovne budućnosti, ne postoji ni jedna odluka nekog zvaničnog organa da ja ne mogu da se bavim nekim poslom. A što se tiče političke budućnosti, ja mislim da imam sve karakteristike savremene moderne političke scene. Crna Gora je idealna lokacija, odavde se ne bih pomjerila - kazala je Pajković, odgovarajući na voditeljevu sugestiju da bi Brisel bio idealna destinacija za njen politički angažman.

Pajković je u razgovoru najavila i moguće ime buduće stranke.

- Evo, sad mi je sinula ideja kako bi se mogla zvati ta politička partija — na primjer — Evropski korak slobode, skraćeno EKS. Ili možda Stranka evropskog koraka slobode. Mislim da nam toga vrlo fali - kazala je Pajković.