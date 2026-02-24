POLITIČKE AMBICIJE

Nakon što su joj procurili eksplicitni snimci: Pajković najavila ulazak u politiku, stranka će imati kontroverzan naziv

Ja mislim da imam sve karakteristike savremene moderne političke scene. Crna Gora je idealna lokacija, odavde se ne bih pomjerila, rekla je

Mirjana Pajković. Screenshot

M. Až.

24.2.2026

Mirjana Pajković, bivša direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, najavila je ulazak u politiku. Gostujući u „Introspekcija podcastu", Pajković — koja se našla u centru skandala nakon što su njeni eksplicitni snimci dospjeli u javnost i stigli čak i preko Atlantika — otvoreno je potvrdila političke ambicije.

- Što se tiče poslovne budućnosti, ne postoji ni jedna odluka nekog zvaničnog organa da ja ne mogu da se bavim nekim poslom. A što se tiče političke budućnosti, ja mislim da imam sve karakteristike savremene moderne političke scene. Crna Gora je idealna lokacija, odavde se ne bih pomjerila - kazala je Pajković, odgovarajući na voditeljevu sugestiju da bi Brisel bio idealna destinacija za njen politički angažman.

Pajković je u razgovoru najavila i moguće ime buduće stranke.

- Evo, sad mi je sinula ideja kako bi se mogla zvati ta politička partija — na primjer — Evropski korak slobode, skraćeno EKS. Ili možda Stranka evropskog koraka slobode. Mislim da nam toga vrlo fali - kazala je Pajković.

# CRNA GORA
# MIRJANA PAJKOVIĆ
