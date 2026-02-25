Zaustavljen tender za izgradnju naftovoda Mađarska-Srbija

Proces odabira izvođača radova za izgradnju naftovoda od granice Mađarske do Novog Sada trenutno je zaustavljen jer su neke od kompanija zainteresiranih za sudjelovanje na tom tenderu podnijele zahtjev za zaštitu prava, piše Forbes Srbija.

Krajem decembra dioničko društvo Transnafta objavilo je javnu nabavu za izgradnju naftovoda između mađarske granice i Novog Sada, a tender je bio podijeljen na dva dijela, tj. lotove.

Jedan dio odnosi se na radove na izgradnji naftovoda, a drugi na stručni nadzor. To znači da će se u okviru te javne nabave dodijeliti dva ugovora, jedan za nadzor i jedan za radove.

Ni za jedan od dva ugovora nije navedena procijenjena vrijednost. Rok za podnošenje ponuda za obje strane u tenderu bio je 26. februar.

Kao što se može vidjeti na Portalu javne nabave, jedan od zainteresiranih ponuditelja podnio je zahtjev za zaštitu prava vezano uz lot 1 - radove.

U praksi to znači da su daljnje aktivnosti u dijelu nabave vezane uz taj lot trenutno zaustavljene, dok se ne završi postupak zaštite prava.

U pravilu, u obavijesti o podnesenom zahtjevu ne navodi se koja je firma podnijela zahtjev i na što se konkretno žalila. To će se znati nakon što se o zahtjevu odluči.

U praksi se kompanije uglavnom žale na specifikaciju traženih usluga ili uvjete za odabir ponuditelja.

Radovi će se izvoditi duž trase naftovoda od Horgoša do Terminala Novi Sad, uključujući i Terminal. Početna tačka transporta na magistralnom naftovodu mađarsko-novosadska granica nalazi se u blizini graničnog prijelaza Horgoš, sjeveroistočno od naselja Horgoš.

Završna tačka međusobne veze naftovoda je Terminal Transnafta u Novom Sadu.

Trasa linearnog dijela magistralnog naftovoda s pratećim objektima nalazi se na teritorijima općina Kanjiža, Senta, Ada, Bečej, Žabalj i grada Novog Sada. Glavni smjer trase je od sjevera prema jugu.

Srbija se opskrbljuje uvoznom sirovom naftom samo iz jednog smjera, preko Hrvatske i njihovog transportnog sistema Janaf do granice sa Srbijom i dalje transportnim sistemom Transnafta od granice s Hrvatskom do Terminala u Novom Sadu. Odatle se dalje transportira do Rafinerije u Pančevu.

Razlog izgradnje novog naftovoda je diverzifikacija ruta opskrbe sirovom naftom u Srbiju iz Mađarske.

Naftovod Družba, koji opskrbljuje veći dio Europe sirovom naftom, prolazi kroz teritorij Mađarske.