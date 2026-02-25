Milanović se protivi vojnoj saradnji s Izraelom: Nisu pouzdan partner, vrše pritisak na Hrvatsku

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović ponovo je u srijedu otvoreno izrazio svoj stav protiv vojne saradnje njegove zemlje s Izraelom, posebice kritikujući planove o ugradnji izraelskog sistema aktivne zaštite Trophy na nove hrvatske tenkove Leopard 2A8.

Razlog za zabrinutost

Taj sistem, iako proizveden u Evropi, temelji se na izraelskoj tehnologiji i licenci, što je Milanoviću bio razlog za zabrinutost i sumnju u pouzdanost takvog partnerstva.

Hrvatska je od Njemačke naručila 44 najmodernija tenka Leopard 2A8, a standardna konfiguracija uključuje sistem Trophy. Međutim, Milanović ne prihvata opravdanja ministra odbrane Ivana Anušića koji je isticao važnost saradnje s Izraelom upravo zbog tog sistema.

- To je kada kupite njemački automobil pa stavite felgu od Portorikanca. To je stvarno smiješno objašnjenje - rekao je Milanović kritizirajući Anušićevu izjavu i odbacujući ovaj sistem kao rješenje.

Naglasio je da Izrael nije pouzdan partner te je komentirao i neuspjele pokušaje da se Hrvatskoj nametnu izraelski borbeni avioni F-16 Barak.

Milanović je svoje stajalište o Izraelu jasno izrazio i kroz oštre kritike izraelske vojne politike.

- Godinama sam imao neopravdano previše razumijevanja za izraelske poteze, ali u posljednje dvije, tri godine nemam. To je jedna zvjerska politika i to je vojska koja je odgovorna za najgore ratne zločine u formi i sadržaju i to protiv puno slabijih - rekao je.

Sigurnosni rizik

Posebno je zabrinut i zbog činjenice da Hrvatska i Srbija kupuju različite vojne sisteme od Izraela, što smatra sigurnosnim rizikom.

- Želimo li da Izrael bude gospodar najintimnijih informacija o sigurnosti Hrvatske i Srbije? Što ćemo sad kupiti od Izraelaca, a da ne možemo kupiti od Nijemaca ili Francuza - pitao je Milanović, dodajući kako ne vidi potrebu za kupovinom bilo čega izraelskog, baš kao što Hrvatska ne kupuje ni rusku ni kinesku opremu.

Kao alternativu, Milanović ističe Njemačku, Francusku i SAD kao pouzdane partnere. Također je komentirao i srbijansku nabavku francuskih aviona Rafale, rekavši da je to legitimno pravo Francuske, ali da je za Hrvatsku riječ o teškom propustu.

Milanović je pozvao na realan i pragmatičan pristup sigurnosti i vojnoj opremi, odbacujući ideju o saradnji s Izraelom dok god je, kako kaže, takav odnos i takva politika.

- S takvom vojskom hrvatska vojska neće sarađivati, osjećam to kao svoj moralni poziv - zaključio je Milanović.