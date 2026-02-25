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SRBIJA

Ivica Dačić hitno primljen u bolnicu u teškom stanju: Srbijanski ministar priključen na aparate

Hitno je primljen na bolničko liječenje i priključen na aparate

Ivica Dačić. Facebook

M. Až.

25.2.2026

Ivica Dačić (60), predsjednik Socijalističke partije Srbije (SPS) i ministar unutrašnjih poslova Srbije, hitno je primljen na bolničko liječenje i priključen na aparate. Dačiću je konstatovana obostrana upala pluća, a njegovo stanje naglo se pogoršava, prenosi srbijanski portal Informer.

Dačić više godina boluje od dijabetesa i drugih pridruženih bolesti, a stanje mu se iznenada i naglo pogoršalo u posljednjih nekoliko dana. Zbog toga danas nije prisustvovao komemoraciji nekadašnjeg ministra vanjskih poslova i ambasadora SR Jugoslavije pri UN Vladislava Jovanovića.

- Žao mi je što iz tehničkih razloga ovdje nije prisutan Ivica Dačić, predsjednik Socijalističke partije Srbije - rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na komemoraciji, prenosi Informer.

# SRBIJA
# IVICA DAČIĆ
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