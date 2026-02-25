Čuvena radio stanica poslije 70 godina prestaje sa radom širom Balkana

Bugarski servis Radija Slobodna Evropa (RFE) prestat će s radom 31. marta zbog ukidanja američkog finansiranja, saznaje AFP u srijedu od dva člana osoblja, nekoliko sedmica nakon što je objavljen sličan scenario za Rumuniju. Tim trenutno radi na rješenju koje će "nam omogućiti da nastavimo da služimo našoj publici", rekao je jedan od izvora s radija, tražeći anonimnost do službene izjave.

Direktorka servisa Slobodna Evropa Rumunija, Elena Vijulie Tanase, takođe je najavila njegovo zatvaranje 31. marta u objavi na Facebooku prije dvije sedmice.

- Ovo su svakako loše vijesti. I ne samo za moje kolege i mene", napisala je, naglašavajući da je ostalo samo "šačica profesionalnih novinara, dok ova vremena zahtijevaju naš rad na toliko mnogo frontova. Uprava RFE-a u Pragu nije odgovorila na pitanja AFP-a.

- Razumijemo da je (Radio Slobodna Evropa) morao napraviti rezove kako bi sačuvao sve svoje aktivnosti, uključujući i emitovanje u diktaturama kao što je Rusija - rekao je Pavol Szalai, direktor Reportera bez granica (RSF) u Pragu, za AFP.

Međutim, ova zatvaranja "će ugroziti pravo građana na pouzdane informacije“, dodao je, naglašavajući da je "rizik tim veći u Bugarskoj koju čekaju izbori, budući da je to zemlja s ionako malo nezavisnih medija“.

Najavljeno je zatvaranje radija i u Mađarskoj krajem novembra, odlukom američke vlade kako bi se umirio mađarski premijer Viktor Orban, saveznik Donalda Trampa.

Bugarska i Rumunija bile su među prvim zemljama koje je pokrivao Radio Slobodna Evropa/Radio Sloboda kada je osnovan 1950. godine. Radio stanica, koju je djelimično finansirala CIA do ranih 1970-ih, igrala je ključnu ulogu u širenju informacija izvan Željezne zavjese, uprkos redovnim pokušajima komunističkih vlasti da ometaju njen signal i uznemiravanju njenih novinara.