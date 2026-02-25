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PREDSJEDNIK SRBIJE

Vučić natjerao Dačića da ode u bolnicu kada je vidio kako ministar policije loše izgleda

Dačić je trenutno priključen na respirator zbog obostrane upale pluća i nalazi se u životnoj opasnosti

Vučić i Dačić. M.K./ATAImages/PIXSELL

M. Až.

25.2.2026

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je „natjerao“ ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića da ode u bolnicu, jer mu je uoči komemoracije bivšem ministru vanjskih poslova Jugoslavije Vladislavu Jovanoviću izgledao veoma loše.

Prema pisanju beogradskih medija, Vučić se iznenadio kada je vidio Dačića kako teško diše i koliko je loše izgledao.

- Kada je Vučić vidio Dačića i razmijenio sa njim nekoliko riječi, odmah mu je rekao da ne smije da ostane na komemoraciji i da hitno mora u bolnicu. Ivica se najprije nećkao, ali ga je onda ipak poslušao - izjavio je sagovornik medija.

Dačić je trenutno priključen na respirator zbog obostrane upale pluća i nalazi se u životnoj opasnosti. Njegovi saradnici navode da je danima prije odlaska u bolnicu imao visoku temperaturu.

Vučić bi večeras trebao posjetiti Dačića u bolnici.

# SRBIJA
# IVICA DAČIĆ
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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