Vučić i doktor otkrili detalje o stanju Dačića: Teška je situacija, na respiratoru je, molimo se za njega

Dačić je trenutno priključen na aparate i nalazi se u životnoj opasnosti. Liječnici su konstatovali obostranu upalu pluća.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić smješten je na poluintenzivnu njegu Kliničkog centra Srbije i nalazi se u teškom stanju.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se uživo iz Kliničkog centra Srbije:

- Potpredsjednik Vlade Srbije i predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić u teškoj je situaciji - rekao je Vučić ispred Klinike za pulmologiju, gdje ga je posjetio zajedno sa članovima vlade.

- Posjetili smo potpredsjednika vlade i predsjednika SPS svi zajedno. Situacija je teška, ali vjerujemo u ljekare i vjerujemo u njega i molimo se za njega - dodao je Vučić.

Ozbiljna situacija

Prema riječima doktora Popevića, koji liječi ministra Dačića, situacija je ozbiljna:

- Trenutno je na mehaničkoj ventilaciji, odnosno respiratoru. Dobija sve što mu je potrebno, uključujući najbolju antibiotsku terapiju. Tim respiratorom kupujemo vrijeme koje je potrebno da lijekovi djeluju i borimo se za njegov život. Primljen je oko 16.30 na Kliniku za pulmologiju. Narednih nekoliko dana će nam dati više odgovora, nadamo se najboljem - izjavio je doktor Popević.

Vučić je jutros bukvalno "natjerao" Ivicu Dačića da ode u bolnicu kada ga je vidio uoči komemoracije Vladislavu Jovanoviću.

- Žao mi je što iz tehničkih razloga ovdje nije prisutan Ivica Dačić, predsjednik Socijalističke partije Srbije - rekao je Vučić.

Podsjetimo, Ivica Dačić danas nije prisustvovao komemoraciji bivšem ministru vanjskih poslova i ambasadoru SR Jugoslavije pri UN Vladislavu Jovanoviću.