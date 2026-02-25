Roditelji dječaka ubice iz "Ribnikara" suočavaju se s novim ročištem

Ponovljeno suđenje roditeljima dječaka ubice koji je 3. maja 2023. godine u OŠ "Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvara te škole, nastavlja se sutra.

Prvom presudom Vladimir i Miljana Kecmanović bili su osuđeni na ukupno 17 i po godina zatvora, ali je tu presudu ukinuo Apelacioni sud u Beogradu i naložio novo suđenje.

Potvrđen je samo jedan dio prvostepene presude, i to onaj kojim je Miljana Kecmanović bila oslobođena optužbe za držanje oružja.

Vladimir Kecmanović je za krivično djelo teško djelo protiv opšte sigurnosti bio osuđen na kaznu zatvora od 12, a za krivično djelo zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica na kaznu zatvora od tri godine, pa ga je osudio na jedinstvenu kaznu zatvora od 14,5 godina.

Sud mu je u kaznu zatvora uračunao vrijeme provedeno u pritvoru, koji mu je produžio do upućivanja na izdržavanje kazne.

Miljana Kecmanović je bila osuđena na kaznu zatvora od tri godine za zanemarivanje i zlostavljanje djeteta.

Kako su već pisali, prenosi Srpska.info, Vladimir Kecmanović na prethodno suđenje je doveden iz pritvora u kom je od 3. maja 2023. godine.