Vučić otkrio u kakvom je stanju jutros Dačić: Posjetio sam Ivicu jutros

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić jutros je u avionu na putu za Kazahstan izjavio da je stanje ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića "nešto bolje", nakon što ga je jutros posjetio.

- Posjetio sam Ivicu jutros. Ljekari kažu da je stanje nešto bolje. Vjerujem u njega, a sad pravac Kazahstan po velike rezultate za našu Srbiju - napisao je predsjednik Srbije na svom profilu na Instagramu.