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JAVIO SE IZ AVIONA

Vučić otkrio u kakvom je stanju jutros Dačić: Posjetio sam Ivicu jutros

Vjerujem u njega, a sad pravac Kazahstan po velike rezultate za našu Srbiju, napisao je predsjednik Srbije na svom profilu na Instagramu

Vučić i Dačić. M.K./ATAImages/PIXSELL

A. O.

26.2.2026

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić jutros je u avionu na putu za Kazahstan izjavio da je stanje ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića "nešto bolje", nakon što ga je jutros posjetio.

- Posjetio sam Ivicu jutros. Ljekari kažu da je stanje nešto bolje. Vjerujem u njega, a sad pravac Kazahstan po velike rezultate za našu Srbiju - napisao je predsjednik Srbije na svom profilu na Instagramu.

On je dodao da je Dačićev oporavak u toku, iako ostaje oprez.

- Naravno, oprez je neophodan i dalje i ništa nije izvjesno, ali je bolje, na radost njegove porodice i svih ljudi koji ga vole, a mi idemo za Kazahstan, gdje je minus 30 u ovom trenutku, tako da se spremamo malo drugačije da odgovorimo na hladnoću, a ono što je mnogo važnije to je da očekujemo topao doček, divnu dobrodošlicu - naveo je Vučić u obraćanju na Instagramu.

Podsjetimo, prema pisanju beogradskih medija, Vučić se iznenadio kada je vidio Dačića kako teško diše i koliko je loše izgledao.

Također, podsjećamo, da je Dačiću konstatovana obostrana upala pluća, a njegovo stanje naglo se pogoršava, prenosi srbijanski portal Informer.

# SRBIJA
# IVICA DAČIĆ
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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