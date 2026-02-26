Vučić otkrio u kakvom je stanju jutros Dačić: Posjetio sam Ivicu jutros

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić jutros je u avionu na putu za Kazahstan izjavio da je stanje ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića "nešto bolje", nakon što ga je jutros posjetio.
- Posjetio sam Ivicu jutros. Ljekari kažu da je stanje nešto bolje. Vjerujem u njega, a sad pravac Kazahstan po velike rezultate za našu Srbiju - napisao je predsjednik Srbije na svom profilu na Instagramu.
On je dodao da je Dačićev oporavak u toku, iako ostaje oprez.
- Naravno, oprez je neophodan i dalje i ništa nije izvjesno, ali je bolje, na radost njegove porodice i svih ljudi koji ga vole, a mi idemo za Kazahstan, gdje je minus 30 u ovom trenutku, tako da se spremamo malo drugačije da odgovorimo na hladnoću, a ono što je mnogo važnije to je da očekujemo topao doček, divnu dobrodošlicu - naveo je Vučić u obraćanju na Instagramu.
Podsjetimo, prema pisanju beogradskih medija, Vučić se iznenadio kada je vidio Dačića kako teško diše i koliko je loše izgledao.
Također, podsjećamo, da je Dačiću konstatovana obostrana upala pluća, a njegovo stanje naglo se pogoršava, prenosi srbijanski portal Informer.