Majka dječaka koji je počinio maskar u Beogradu stigla u sud

Miljana Kecmanović, majka K. K. dječaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovoj školi “Vladislav Ribnikar” ubio 10 ljudi, stigla je u Viši sud u Beogradu gdje bi danas trebalo da se nastavi suđenje njoj i njenom suprugu Vladimiru Kecmanoviću.

Ona je došla sa slobode u pratnji svojih advokata, dok će njenog supruga sprovesti iz pritvora u kojem se nalazi od hapšenja.

U Palatu pravde su došli i oštećeni, odnosno članovi porodice ubijenih i ranjenih, koji bi danas trebalo da svjedoče.

Suđenje je zatvoreno za javnost na prijedlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, radi zaštite interesa maloljetnih lica i privatnosti oštećenih.

Na prethodnom suđenju su Miljana i Vladimir Kecmanović negirali krivicu i iznijeli odbranu, dok su odbrana i tužilaštvo iznijeli uvodna izlaganja.

Suđenje se ponavlja jer je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su Kecmanovići bili osuđeni na višegodišnje kazne i naložio da se ponovi suđenje.

Vladimir Kecmanović je prvostepenom presudom za krivična djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, bio osuđen na kaznu zatvora od 14 i po godina, dok je njegova supruga Miljana Kecmanović za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica bila osuđena na kaznu zatvora od tri godine.