Meksiko kao ratna zona, a ubistvo El Mencha samo je vrh ledenog brijega: Država kojom vladaju narko karteli

Situacija u Meksiku ostaje napeta nakon ubistva Nemesija Oseguere Cervantesa, poznatijeg kao El Mencho, jednog od najutjecajnijih vođa narkokartela u zemlji. Iako meksičke vlasti tvrde da će nasilje uskoro biti stavljeno pod kontrolu, događaji na terenu ukazuju na suprotno: pojedini gradovi suočeni su s talasom oružanih sukoba, a sigurnosne snage i kriminalne grupe vode otvorene obračune.

Prema analizi koju je objavio New York Times, smrt Oseguere predstavlja potencijalnu prekretnicu za kartel Jalisco New Generation (CJNG), organizaciju koju je on tokom posljednje decenije transformisao u jednu od najmoćnijih kriminalnih mreža na svijetu. Kartel je nastao oko 2009. godine nakon odvajanja od Milenio kartela, povezanog sa zloglasnim Sinaloa kartelom, ali je pod Oseguerinim vodstvom brzo prerastao u dominantnu silu meksičkog podzemlja.

Ključ njegove strategije bilo je širenje utjecaja putem partnerstava s lokalnim kriminalnim grupama, čime je CJNG uspio proširiti svoje operacije daleko izvan tradicionalnih teritorija. Međutim, analitičari upozoravaju da bi nakon njegove smrti moglo doći do unutrašnjih sukoba, jer centralizirano vodstvo koje je držalo kartel na okupu više ne postoji.

Mogući nasljednik Oseguere je Julio Alberto Castillo Rodriguez, poznat kao El Chorro, njegov zet i visoko rangirani član organizacije. Ipak, nasilni sukobi posljednjih dana dodatno su zakomplikovali situaciju – meksičke vlasti navode da je u jednoj operaciji ubijeno najmanje sedam članova kartela, dok se ukupan broj poginulih u nedavnim sukobima procjenjuje na oko 70, uključujući pripadnike sigurnosnih snaga.

Dodatni udarac kartelu predstavlja činjenica da je Oseguerin sin, Ruben Oseguera-Gonzalez, poznat kao El Menchito, već godinama van igre. On je 2020. godine izručen Sjedinjenim Američkim Državama, a prošle godine osuđen je na doživotni zatvor uz dodatnih 30 godina kazne. Oseguerina udovica, Rosalinda Gonzalez Valencia, koja je imala ključnu ulogu u finansijskom upravljanju kartelom, također se smatra važnom figurom, ali stručnjaci sumnjaju da bi mogla preuzeti punu kontrolu nad organizacijom.

U međuvremenu, rivalski karteli nastoje iskoristiti vakuum moći. Među njima je i Sinaloa kartel, jedna od najstarijih i najutjecajnijih kriminalnih organizacija u Meksiku. Iako oslabljen hapšenjem svog osnivača Joaquina “El Chapa” Guzmana, koji služi doživotnu kaznu zatvora u SAD-u, kartel i dalje ima razgranatu međunarodnu mrežu i ključnu ulogu u proizvodnji i distribuciji fentanila.

Sinaloa kartel se posljednjih godina suočava s unutrašnjim podjelama između frakcije poznate kao “Chapitos”, lojalne Guzmanovim sinovima, i grupe povezane s dugogodišnjim saveznikom Ismaelom “El Mayom” Zambadom. Sukobi između ovih frakcija dodatno su destabilizirali regiju, a nasilje je pretvorilo pojedine dijelove države Sinaloa u zone stalnih obračuna.

Osim ove dvije organizacije, aktivni su i drugi karteli, uključujući Cartel del Noreste, nasljednika nekadašnjih Zetas, te La Nueva Familia Michoacana, koja djeluje u državama Guerrero i Michoacan. Ove grupe bave se širokim spektrom kriminalnih aktivnosti, od trgovine drogom i krijumčarenja ljudi do iznude i ilegalne eksploatacije prirodnih resursa.

Kartel de Golfo, još jedna dugogodišnja kriminalna organizacija, također nastavlja djelovati uprkos hapšenjima i sudskim procesima protiv svojih vođa. Njegov lider Jose Alfredo Cardenas-Martinez, poznat kao El Contador, bio je optužen za niz teških krivičnih djela, ali je nakon sudske odluke krajem 2024. godine pušten iz pritvora, što je dodatno zakomplikovalo napore vlasti da suzbiju organizovani kriminal.

Smrt El Mencha tako nije označila kraj nasilja, već je otvorila novo poglavlje neizvjesnosti. Iskustvo iz prethodnih godina pokazuje da uklanjanje vođa kartela često ne dovodi do njihovog raspada, već do novih sukoba, fragmentacije i borbe za teritoriju. U zemlji u kojoj karteli imaju duboko ukorijenjenu infrastrukturu i globalne veze, borba za kontrolu nad unosnim tržištima droge vjerovatno će se nastaviti – bez obzira na sudbinu pojedinih vođa.