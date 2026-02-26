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UDAR NA NOVČANIKE

Telemach od 1. aprila povećava cijene mjesečnih naknada

Telekomi su dužni korisnike i regulatornu agenciju HAKOM o tome obavijestiti najmanje 30 dana prije primjene

Povećanje cijene usluga. Instagram

Z. V.

26.2.2026

Telemach Hrvatska će od 1. aprila ove godine slijedom primjene indeksne klauzule mjesečne naknade tarifnih paketa uskladiti s prosječnom godišnjom stopom inflacije za 2025., koja je iznosila 3,7 posto te će za koliko povećati cijene mjesečnih naknada, doznaje se iz tog telekoma.

O toj promjeni Telemach u četvrtak počinje obavještavati korisnike, koji će prve račune s novousklađenim iznosom primiti u svibnju, za travanj, pri čemu se poskupljenje neće primijeniti na ostale usluge i stavke na računu kao što su minute, poruke, potrošnja interneta, jednokratne naknade i rate za uređaje.

Hrvatski telekom (HT) i A1 Hrvatska već su ranije najavili su da će uskladiti cijene s prosječnom godišnjom stopom inflacije za 2025., odnosno također za 3,7 posto povećati mjesečne od 1. marta.

Telekomi su dužni korisnike i regulatornu agenciju HAKOM o tome obavijestiti najmanje 30 dana prije primjene, kao i u prethodne tri godine otkako imaju mogućnost jednom godišnje primijeniti indeksnu klauzulu.

# POVEĆANJE
# CIJENE
# TELEMACH
# TELEMACH HRVATSKA
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