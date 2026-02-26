Šok u slučaju "Ribnikar": Suđenje Kecmanovićima se hitno seli u Specijalni sud!

Suđenje Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" počinio nezapamćen masakr, dobija novi proceduralni zamah.

Nakon današnjeg ispitivanja oštećenih u Višem sudu u Beogradu, naredno ročište zakazano za 25. mart donosi ključnu promenu lokacije.

Kako Tanjug saznaje, postupak se iz Palate pravde seli u zgradu Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici. Ova promjena mjesta održavanja suđenja direktno upućuje na to da bi maloletni K. K. ponovo mogao biti saslušan. Naime, tokom prethodnog postupka, Specijalni sud je korišćen isključivo kada je svjedočio dječak-ubica, s obzirom na to da ova ustanova posjeduje tehničke kapacitete za specifične uslove svjedočenja maloljetnih lica.

Podsjećamo, suđenje je od samog početka zatvoreno za javnost na predlog Višeg javnog tužilaštva, u cilju zaštite interesa maloljetnika i privatnosti porodica žrtava.

Aktuelno suđenje predstavlja ponovljeni proces, nakon što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su roditelji bili osuđeni na višegodišnje kazne zatvora.

Vladimir Kecmanović je prvobitno bio osuđen na 14 i po godina zatvora zbog teškog djela protiv opšte sigurnosti i zanemarivanja maloljetnog lica.