Mađarska zaprijetila Hrvatskoj: "Pustite rusku naftu, rok je do sutra"

Mađarska energetska kompanija MOL pozvala je Jadranski naftovod (JANAF) da hitno zagarantuje kako će omogućiti transport nesankcionisanih pošiljki ruske sirove nafte koje stižu morskim putem. MOL od hrvatske kompanije očekuje direktan odgovor najkasnije do 27. februara 2026. godine, odnosno do sutra. U slučaju odbijanja, MOL je najavio mogućnost obraćanja Evropskoj komisiji i pokretanja postupka za naknadu štete, navodi se u saopštenju MOL Grupe.

Iz MOL-a ističu kako je JANAF već dugo upoznat s prekidom isporuke sirove nafte naftovodom Družba prema Mađarskoj i Slovačkoj te da je o tome hrvatskoj strani već dostavljena službena dokumentacija. Tvrde da su propisi Evropske unije jasni: ako je isporuka ruske nafte cjevovodom prema državi članici bez izlaza na more prekinuta iz razloga na koje ta država ne može uticati, dopušten je uvoz ruske sirove nafte morskim putem. Takvo je tumačenje, navode, potvrdilo i nadležno tijelo mađarske vlade za provođenje sankcija, prenosi Index.hr.

Uredba, dodaju, ne sadrži nikakve preduslove koji bi od MOL-a ili bilo kojeg drugog pogođenog operatera zahtijevali prethodno odobrenje ili potvrdu za takav uvoz.

Planirana nabavka ruske sirove nafte koja se prevozi morem u potpunosti je u skladu i s američkim sankcionim režimima, poručuju iz mađarske kompanije. Navode kako je spisak sankcija američkog Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) javno dostupan, kao i spisak kompanija kojima je dopušten prevoz. Kompanije koje je MOL angažovao za prevoz i snabdijevanje ruskom sirovom naftom ne nalaze se ni na jednom američkom spisku ograničenja, uključujući OFAC-ov, tvrde.

S obzirom na relevantne sankcije EU i SAD-a, JANAF nema drugu mogućnost nego propustiti pošiljke ruske sirove nafte koje stižu morem, smatraju u MOL-u. Stoga hitno traže od JANAF-a da potvrdi kako će prihvatiti pošiljke sirove nafte ruskog porijekla koje su "legalno uvezene u skladu s pravilima sankcija".

MOL naglašava da JANAF trenutno ima dominantan položaj na rutama prevoza sirove nafte do MOL-ovih rafinerija. "Odbijanje pružanja transportnih usluga stoga bi moglo predstavljati zloupotrebu dominantnog položaja prema pravu tržišne konkurencije EU", kažu iz MOL-a.

Ako JANAF i dalje bude odbijao dati potvrdu transporta, MOL najavljuje da se neće imati drugog izbora nego obratiti nadležnim tijelima EU-a, uključujući Opću upravu za tržišnu konkurenciju Evropske komisije.

Iz MOL-a također napominju da će JANAF snositi pravnu i finansijsku odgovornost za svu štetu nastalu zbog kašnjenja u dobivanju potvrde. Kompanija zadržava pravo podnijeti zahtjev za naknadu štete protiv JANAF-a.

Podsjetimo, Janaf je jučer objavio da je na njihovom Terminalu Omišalj u toku iskrcavanje tereta sirove neruske nafte za potrebe partnera MOL Grupe, a do početka aprila u dolasku je ukupno još sedam tankera za istog korisnika Janafovog naftovodnog sistema.

Pitanje sankcija

Ministar privrede Ante Šušnjar u izjavi novinarima po završetku službene posjete Washingtonu, osvrnuo se na pitanje sankcija vezanih uz transport ruske nafte putem Janafa.

- Što se tiče Janafa, on je siguran i pouzdan partner, ima konkurentne cijene i u relativnom i u apsolutnom iznosu, pogotovo jer je transportni put puno kraći putem Janafa nego putem bilo kojeg drugog naftovoda za naše prijatelje u Mađarskoj i Slovačkoj. Što se tiče cijena, one su višestruko niže nego putem naftovoda Družba, međutim tu se pojavljuju neka druga pitanja, a to je cijena ruske nafte koja je značajno jeftinija nego što je mi svi ostali u EU nabavljamo - istaknuo je Šušnjar.

Šušnjar je pozvao partnere iz EU, prije svega Mađarsku i Slovačku, da se odreknu ruskih fosilnih goriva kako bi i na taj način pokazali solidarnost prema Ukrajini i ukrajinskom narodu i kako bi se što prije završila ruska agresija.

Osvrnuvši se na mađarski zahtjev da se putem Janafa dostavlja ruska nafta, Šušnjar je istaknuo da je Hrvatska pouzdan partner u okviru EU, kao i drugih članstava čiji smo dio.

- Mi smo suverena država i mi ne moramo postupati na ničije pritiske, ali ćemo poštovati međunarodno pravo. U međunarodnom pravu se nigdje ne govori da mi moramo nešto postupiti po pitanju dostave ruske nafte. Imamo partnerske odnose, postoje sankcijski režimi i SAD-a i Evropske komisije. Dosljedno ćemo provoditi naše partnerske politike i nećemo pristati na nikakve ucjene i pritiske od strane bilo koga - poručio je Šušnjar.

Podsjetimo, već danima traje prepucavanje između Hrvatske i Mađarske oko naftovoda i ruske nafte, a potom se u priču uključila i Slovačka.

Ukratko, mađarska vlada na čelu s Viktorom Orbanom apelovala je na Hrvatsku da dopusti tranzit ruske nafte prema Mađarskoj pozivajući se na "pravila EU-a" - koristeći se tako upravo onom institucijom koju Mađarska pokušava marginalizovati kad god joj to ne ide u prilog. Hrvatska vlada, međutim, ostaje pri svom čvrstom stavu i ponovila je kako neće dopustiti nikakvu opskrbu ruskom naftom za Mađarsku i Slovačku.

U međuvremenu, proruska vlada u Mađarskoj zaustavila je isporuku dizela i električne energije dok god je blokiran naftovod Družba koji prolazi kroz Ukrajinu.

Sve je počelo ruskim napadom na ukrajinsku teritoriju u kojem je oštećen naftovod Družba, čime je zaustavljen dotok ruske nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj. Time je otvorena nova energetska kriza u srednjoj Evropi.

Inače, Družba je jedan od najdužih i najvažnijih naftovodnih sistema na svijetu, izgrađen još u doba SSSR-a kako bi povezao ruska naftna polja s rafinerijama u srednjoj i istočnoj Evropi preko dva velika kraka - sjevernog i južnog.

Okretanje neruskim izvorima

Umjesto da iskoriste priliku za stvarnu diverzifikaciju i okretanje neruskim izvorima, Budimpešta i Bratislava refleksno su se opet okrenule - Moskvi, samo s novom rutom.

Ključna razlika je što bi ta nova ruta vodila preko Hrvatske. Mađarska i Slovačka nisu tražile alternativnu naftu nego alternativni koridor za isti ruski Urals, sada preko Jadranskog naftovoda (Janaf). Time su pokušale pretvoriti hrvatsku teritoriju i infrastrukturu u tehnički bypass za političko razvodnjavanje evropskih sankcija.

U dramatično intoniranom pismu hrvatskom ministru privrede Anti Šušnjaru, mađarski šef diplomatije Péter Szijjártó i slovačka ministrica nadležna za energetiku Denisa Saková tražili su da Hrvatska otvori vrata ruskoj nafti.

- Tražimo od Hrvatske da omogući transport ruske nafte u Mađarsku i Slovačku putem naftovoda Adria, jer naše izuzeće od sankcija pruža mogućnost uvoza ruske nafte morem ako su isporuke naftovodom poremećene - piše u tom pismu, pozivajući se na ranije izuzeće od embarga.

- Sigurnost opskrbe energijom neke zemlje nikada ne smije biti ideološko pitanje. Stoga očekujemo da Hrvatska, za razliku od Ukrajine, neće ugroziti sigurnost opskrbe naftom Mađarske i Slovačke iz političkih razloga - poručuju Szijjártó i Saková.

Szijjártó dodatno u javnim istupima tvrdi da "Ukrajina iz političkih razloga odbija ponovno pokrenuti tranzit nafte naftovodom Družba", čime se odgovornost za posljedice ruskog napada pokušava prebaciti na žrtvu, a ne na agresora koji je cjevovod granatirao.

Ante Šušnjar, DP-ov ministar privrede u Plenkovićevoj vladi, jasno je poručio da Hrvatska neće biti logistički produžetak Kremlja, ali da će pomoći partnerima da ne ostanu bez goriva. "Janafovi kapaciteti su dovoljni i nema tehničkih izgovora za uvoz ruske nafte", poručio je Šušnjar.

Naglasio je da je Hrvatska spremna uključiti se u rješavanje krize, ali pod jednim ključnim uslovom. "Spremni smo pomoći u rješavanju akutnog poremećaja, u skladu s evropskim zakonodavstvom i OFAC pravilima. Niko ne smije ostati bez goriva."