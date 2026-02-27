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SRBIJANSKI MINISTAR

Objavljene najnovije informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

Nakon obraćanja iz Urgentnog centra u Beogradu u 17 sati, saopštene su najnovije informacije

Ivica Dačić. Facebook

M. Až.

27.2.2026

Nakon obraćanja iz Urgentnog centra u Beogradu u 17 sati, saopštene su najnovije informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića.

- Stanje Ivice Dačića je nepromijenjeno, stabilno. Sada smo, zahvaljujući stabilizaciji, u mogućnosti sprovesti dodatne dijagnostičke testove. To je sve što trenutno mogu da vam kažem - rečeno je odmah na početku obraćanja.

Podsjetimo, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nalazi se u stabilnom, ali još uvijek teškom zdravstvenom stanju nakon hitne hospitalizacije u Kliničkom centru Srbije, usljed dijagnostikovane obostrane upale pluća.

# SRBIJA
# IVICA DAČIĆ
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