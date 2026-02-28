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U BLIZINI PODGORICE

Snažan zemljotres jačine 3,5 stepeni pogodio Crnu Goru

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju

Snažan zemljotres jačine 3,5 stepeni pogodio Crnu Goru. Anadolija

A. O.

28.2.2026

Zemljotres jačine 3,5 stepeni po Rihteru zabilježen je u subotu, 28. februara u 07:58 sati, na području Crne Gore, u blizini Podgorice.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 42.494 i dužine 19.485.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

# PODGORICA
# ZEMLJOTRES
# CRNA GORA
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