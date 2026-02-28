Vučić se oglasio: Ići će se na rušenje u potpunosti, na skidanje glave poglavaru iranskom

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, komentarisao je eskalaciju sukoba u Perzijskom zaljevu, ističući da Iran ima šanse da odbrani svoju teritoriju i da situacija još ne znači početak trećeg svjetskog rata.

Vučić je upozorio na političke posljedice sukoba, naglašavajući američke ciljeve u regiji i želju za promjenom vlasti u Iranu, prenosi Telegraf.rs. Poručio je da je prioritet Srbije čuvanje mira i sigurnosti zemlje.

- Imao sam polu-zvanične informacije, koje donose zemlje iz neke treće zemlje, kada sam rekao da će doći do napada Izraela na Iran. Ne mislim da je počeo treći svjetski rat, uprkos ovoj borbi, Iran ima šanse da odbrani svoju teritoriju. Ne mislim ni da će da traje jedan dan. Mislim da je ogromna sila prebačena sa svih meridijana sveta u Perzijski zaliv. SAD želi promjenu vlasti u Iranu, želi bivšeg gradonačelnika Teherana na čelu. Želi poslušnog čovjeka. Mislim da je to njihov plan i da će ići u tom svijetu. Nikada nikoga neće zanimati međunarodno pravo, kao što vidite pripadamo nekom novom dobu. Niste pre desetak godina mogli da zamislite da će Venecuela postati marioneta SAD-a. Govorim o političkim posljedicama, svima je jako teško zbog žrtava, ali političke posljedice će biti velike. Amerika dobija poziciju kakvu je nekada imala i pokazuju svoje zube, da su jedini i dominantni u svijetu. Naš posao je da čuvamo mir, da čuvamo svoju zemlju. Danas lakše nego ikada, bilo kog od velikih mogu da odluče da krenu na vas, bez ikakvog protokola. Olako se donose najteže moguće odluke. Mi moramo da vodimo računa i da čuvamo mir - rekao je Vučić.