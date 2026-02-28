Vučić se oglasio: Ići će se na rušenje u potpunosti, na skidanje glave poglavaru iranskom

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, komentarisao je eskalaciju sukoba u Perzijskom zaljevu, ističući da Iran ima šanse da odbrani svoju teritoriju i da situacija još ne znači početak trećeg svjetskog rata.
Vučić je upozorio na političke posljedice sukoba, naglašavajući američke ciljeve u regiji i želju za promjenom vlasti u Iranu, prenosi Telegraf.rs. Poručio je da je prioritet Srbije čuvanje mira i sigurnosti zemlje.
- Imao sam polu-zvanične informacije, koje donose zemlje iz neke treće zemlje, kada sam rekao da će doći do napada Izraela na Iran. Ne mislim da je počeo treći svjetski rat, uprkos ovoj borbi, Iran ima šanse da odbrani svoju teritoriju. Ne mislim ni da će da traje jedan dan. Mislim da je ogromna sila prebačena sa svih meridijana sveta u Perzijski zaliv. SAD želi promjenu vlasti u Iranu, želi bivšeg gradonačelnika Teherana na čelu. Želi poslušnog čovjeka. Mislim da je to njihov plan i da će ići u tom svijetu. Nikada nikoga neće zanimati međunarodno pravo, kao što vidite pripadamo nekom novom dobu. Niste pre desetak godina mogli da zamislite da će Venecuela postati marioneta SAD-a. Govorim o političkim posljedicama, svima je jako teško zbog žrtava, ali političke posljedice će biti velike. Amerika dobija poziciju kakvu je nekada imala i pokazuju svoje zube, da su jedini i dominantni u svijetu. Naš posao je da čuvamo mir, da čuvamo svoju zemlju. Danas lakše nego ikada, bilo kog od velikih mogu da odluče da krenu na vas, bez ikakvog protokola. Olako se donose najteže moguće odluke. Mi moramo da vodimo računa i da čuvamo mir - rekao je Vučić.
- Emirati su uspješno obarali, Bahrein je podigao svoju gotovost uspješno. Kao u Srbiji, lagali su nas da je riječ o humanoj misiji, ali sve je bilo zbog dva cilja, smjene vlasti i davanje nezavisnosti teritoriji Kosova. Ovdje je fokus na mijenjanje cijele vlasti. To mijenja kompletnu sliku. Iran će da postane najveći i najznačajniji, ali će biti potrčko. Ići će se na rušenje u potpunosti, na skidanje glave poglavaru iranskom, a zatim uspostavljanje ekonomske računice koja će ići na stranu najveće sile sveta. Time Tramp ostvaruje svoje ciljeve. Mislim da sam saznao definitivno razloge ruskog povlačenja sa Kosova, ali ne mogu da govorim o tome, jer ne želim da ugrozim rusko-srpske odnose. Mi kao mala zemlja uvijek smo valuta u borbi velikih. Naše je da krenemo u saradnju sa SAD-om - rekao je Vučić
- Ja razumijem ono što osjeća izraelski narod, oni se stvarno plaše i raduju se ovome jer smatraju da ono što je opasnost po njih time rješenja. Oni iz Evrope koji određuju ko ima, a ko nema pravo, to je licemjerno. Sve u svemu ovo će potrajati dugo, mnogo duže od nekoliko dana. Imat će mnogo velikog uticaja na svjetsku političku scenu. Rusija poslije gubitka uticaja u Siriji, Nikaragvi, Venecueli, Jermeniji, Azerbejdžanu će izgubiti još jednog prijatelja, smanjuje se manevarski prostor Narodne republike Kine. Stanja na svjetskom nebu se mijenjaju. Mi moramo da jačamo naše odbrambene potencijale. Ja ću uskoro, u naredna dva ili tri mjeseca, obavijestiti kupovinu najjačih protivvazdušnih sistema - rekao je.
- Ja mislim da su prije svega ugroženi ljudi koji se nalaze na teritoriji Irana. 40% svjetske nafte prolazi kroz taj zaliv. Nafta će sa 71-72 otići na 95 ili 110, u početku dok Amerika ne želi šta hoće. U svakom slučaju ćemo imati poskupljenje - rekao je.