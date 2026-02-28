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Oglasila se Ambasada Srbije: Još 14 naših državljana je u Iranu

Svi su dobro i u kontaktu su sa Ambasadom, dodaje se

Ambasada Srbije u Iranu. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije

A. O. / Telegraf.rs

28.2.2026

Ambasada Srbije u Iranu objavila je da se u toj zemlji u ovom trenutku nalazi još 14 državljana Srbije.

U Iranu (Teheran, Tabriz, Isfahan, Jazd) se u ovom trenutku nalazi još 14 državljana Srbije, od kojih sedmoro ima dvojno državljanstvo Irana i Srbije, navela je Ambasada Srbije u Iranu.

- Svi su dobro i u kontaktu su sa Ambasadom - dodaje se.

Ambasada je objavila dežurni kontakt telefon (+98 935 220 6109), kao i preporuke srbijanskim državljanima koji se nalaze u Iranu.

- Ukoliko postoji mogućnost da se bezbjedno napusti Iran, učiniti to što prije; Pratiti objave lokalnih vlasti i pridržavati se preporuka; Izbjegavati nepotrebne izlaske na otvoreno; Pratiti preporuke MSP i Ambasade - ističe se iz Ambasade Srbije u Iranu.

# SRBIJA
# IRAN
# AMBASADA SRBIJE U IRANU
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