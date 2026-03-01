Vučić: Ambasada Srbije oštećena u Teheranu, osoblje se povlači prema Bakuu i Azerbejdžanu

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić rekao je da se osoblje oštećene ambasade povlači u Azerbejdžan (Azerbaijan).

- Meta američkog napada bila je baza Basidža, ako se ne varam. I tako se naziva. Ali naravno šrapneli su oštetili našu ambasadu. Ono što je važno prije svega za ljude koji se nalaze u Iranu, danas će naše osoblje da se povuče prema Bakuu i Azerbejdžanu, ali mi smo se ranije pobrinuli da dokumentacija bude uništena, zapaljena u potpunosti, sve ono što bi moglo da ostane bilo kome u skladu sa procedurama, u skladu sa pravilima kako to već ide - rekao je Vučić.

Kako je dodao, ambasador Srbije će otići danas do Bakua s ostalim članovima diplomatskog osoblja, ali će se vratiti u Teheran kako bi pomogao jednom bračnom paru sa surogat bebom.

Vučić je također istaknuo da se većina srpskih građana nalazi u Emiratima (UAE) radi turizma i posla.

- Mi smo upozoravali na stanje u regionu. Ja sam najavio čak i dan kada će Iran biti napadnut. Rekao sam da će to biti između petka i subote. Uvijek to rade zato što računaju da će za dan ili dva da završe posao. Naravno kao i uvijek niko nije slušao svi to znaju bolje nego ja i sada imamo problem sa svim tim. Emirati su brutalno napadnuti ni krivi ni dužni jer opravdanje da se na toj teritoriji nalazi jedna od baza američkih ne znači ono baš ništa posebno ne znači u smislu napada na civilnu strukturu, jer u Dubaiju, pa ni u centru Abu Dabija (Abu Dhabi), nema nikakvih američkih baza - naveo je predsjednik Srbije.

On je pohvalio emiratsku odbranu, dodajući:

- One su branile preko 250.000 projektila iz Irana. Mi, naravno, radimo svoje poslove da proučavamo u vojnom smislu šta je to čime su napadali Amerikanci, šta je to čime su napadali Iranci. Posebno su zanimljivi sistemi odbrane koje je Izrael pripremio jer gotovo ništa nije palo na Izrael. To su im obavili 'Hermesi' koje ste mogli da vidite na našoj paradi sa Skajstrajkerima (Skystrikers). Jer ti Skajstrajkeri su sve pogađali i sve rušili. Mi smo kupili i Skajstrajkere sa Hermesom. Dakle, oni imaju jedan sistem koji je izuzetno izuzetno skup, izuzetno i on je najvažniji deo te njihove odbrane.