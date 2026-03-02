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Srbija: Uhapšen muškarac zbog jezivih prijetnji Vučiću

Osumnjičeni je uhapšen zbog krivičnog djela pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije. Antonio Ahel/Ataimages/PIXSELL

B. S.

2.3.2026

Policija je uhapsila P.S. (58) iz Gnjilana zbog osnovane sumnje da je prije par dana, putem društvenih mreža, uputio jezive prijetnje policijskim službenicima Bujanovca, predsjedniku Srbije, ministrima i generalima.

On će danas biti priveden na saslušanje u posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, prenosi Tanjug.

P.S. je putem društvene mreže Facebook, na svom profilu objavio slike s profila dvije policijske službenice. Nakon toga, uhapšen je u akciji policije iz Vranja i Bujanovca.

U jednoj od objava u opisu fotografije na kojoj je jedna od policijskih službenica I.T. sa svojom malodobnom kćerkom objavljen je komentar da je "predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić-čipovani homoseksualac", i da bi ga, kako je navedeno, "nabili na kolac, objesili naglavačke na čekrk, rastrgli i spalili na lomači u prevratu u Srbiji".

U objavi su se, također, spomenuli i drugi komentari koji se tiču ministara u vladi, ali i pojedini generali.

Osumnjičeni je uhapšen zbog krivičnog djela pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja.

# SRBIJA
# PRIJETNJE
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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