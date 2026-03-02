Srbijanska carina zaplijenila investiciono zlato vrijedno 40.000 eura na GP Batrovci

Srbijanska carina zaplijenila je investiciono zlatno u vrijednosti 40.000 eura na graničnom prelazu Batrovci, između Hrvatske i Srbije, javlja Anadolu.

- Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su 27. februara 2026. godine na graničnom prelazu Batrovci, u saradnji sa policijom, sprečili putnika da prokrijumčari 11 zlatnih pločica čija je vrednost procenjena na oko 40.000 evra - navodi se u saopćenju Uprave carina Srbije.

Navodi se kako su prilikom ličnog pretresa kod putnika na ulazu u Srbiju pronađene skrivene pločice investicionog zlata ukupne težine 265 grama najfinije čistoće 999,9.

- Sudskom presudom krijumčareno investiciono zlato je trajno oduzeto, a putnik novčano kažnjen - navodi Uprava carina Srbije.

Granični prelaz Batrovci - Bajakovo je najprometniji prelaz između Srbije i Hrvatske, smješten na autoputu E70.