Pomoć za povratak s Bliskog istoka tražilo 93 crnogorskih državljana, dio već stigao u Crnu Goru

Pomoć diplomatsko-konzularnih predstavništava Crne Gore za povratak iz više država Bliskog istoka zatražila su 93 crnogorska državljanina, uglavnom turisti, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova. Istaknuto je i da ne postoje precizni podaci o ukupnom broju crnogorskih državljana koji žive i rade u tom regionu.

Iz Ministarstva su agenciji MINA kazali da su se građani obraćali zbog organizacije povratka iz Jordana, Omana, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Irana i Egipta.

- Riječ je pretežno o turistima koji su se, usljed trenutnih okolnosti, zatekli u navedenim državama i iskazali interesovanje za povratak u Crnu Goru, pri čemu se dio njih već vratio svojim domovima - pojasnili su iz Ministarstva.

Prema informacijama Ambasade Crne Gore u Abu Dabiju, oko 160 crnogorskih državljana trenutno boravi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima s regulisanim rezidencijalnim statusom, a Ambasada je s njima u stalnom kontaktu.

Iz resora vanjskih poslova naveli su da u ovom trenutku ne raspolažu tačnim podacima o ukupnom broju crnogorskih državljana koji žive i rade u državama Bliskog istoka, jer ne postoji zakonska obaveza njihovog prijavljivanja diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

- Evidencija se vodi isključivo na dobrovoljnoj osnovi, odnosno u slučajevima kada se državljani sami obrate Ambasadi ili Konzulatu - naveli su iz Ministarstva.

Naglašeno je da Ministarstvo aktivno prati razvoj situacije te da je u stalnoj komunikaciji sa svim crnogorskim državljanima koji su zatražili pomoć, kako bi im bila pružena adekvatna i pravovremena podrška.

Kako su dodali, Ministarstvo vanjskih poslova je u kontaktu s nadležnim ministarstvima i institucijama partnerskih država koje su ponudile pomoć, s ciljem koordinisanog i efikasnog djelovanja.