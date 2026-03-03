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REGIONALNE REAKCIJE

Vučić ponudio pomoć BiH, tvrdi da Srbija ima najviše aviona u regionu

Poručio je da je Srbija spremna prevesti građane BiH

Vučić ponudio pomoć BiH, tvrdi da Srbija ima najviše aviona u regionu. Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

I. Š.

3.3.2026

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na konferenciji za novinare da je Srbija ponudila pomoć Bosni i Hercegovini, naglašavajući da je spremna svojim avionima prevesti sve građane, bez obzira na nacionalnost.

– Imamo dovoljno aviona, ubjedljivo najviše u regionu,  rekao je Vučić.

Istakao je da su na raspolaganju kapaciteti za prevoz Bošnjaka, Hrvata i Srba, ali je naglasio da će eventualne evakuacije zavisiti od situacije na terenu.

– Ne želimo da rizikujemo živote ljudi, poručio je Vučić.

Dodao je i da se veliki broj državljana Srbije i dalje nalazi u Dubaiju i pojedinim dijelovima svijeta, te da žele povratak u zemlju. Prema njegovim riječima, njihov transport bit će organizovan čim se za to steknu uslovi.

# SRBIJA
# BIH
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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