Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ORGANIZOVAN LET

U toku evakuacija državljana Crne Gore sa Bliskog istoka

Ibrahimović je najavio i dodatne aktivnosti na evakuaciji kako bi svi državljani Crne Gore bili bezbjedno prebačeni kući.

Organizovan let. Pixabay

M. Až.

3.3.2026

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović saopštio je da je uspješno organizovan prvi evakuacioni let crnogorskih državljana sa Bliskog istoka, te da se uskoro očekuje drugi čarter let iz UAE.

- Prvi evakuacioni let naših državljana uspješno je organizovan i avion sa preko 70 putnika poletio je sa aerodroma u Šarm el Šeiku, u Egiptu, ka Podgorici - naveo je Ibrahimović.

On je precizirao da se na letu nalaze crnogorski državljani koji su turistički boravili u Jordanu i Egiptu, te da je Vlada Crne Gore, u saradnji sa nacionalnom avio-kompanijom, uspjela organizovati čarter prevoz.

Ibrahimović je najavio i dodatne aktivnosti na evakuaciji kako bi svi državljani Crne Gore bili bezbjedno prebačeni kući.

# CRNA GORA
# ERVIN IBRAHIMOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.