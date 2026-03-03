U toku evakuacija državljana Crne Gore sa Bliskog istoka

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović saopštio je da je uspješno organizovan prvi evakuacioni let crnogorskih državljana sa Bliskog istoka, te da se uskoro očekuje drugi čarter let iz UAE.

- Prvi evakuacioni let naših državljana uspješno je organizovan i avion sa preko 70 putnika poletio je sa aerodroma u Šarm el Šeiku, u Egiptu, ka Podgorici - naveo je Ibrahimović.

On je precizirao da se na letu nalaze crnogorski državljani koji su turistički boravili u Jordanu i Egiptu, te da je Vlada Crne Gore, u saradnji sa nacionalnom avio-kompanijom, uspjela organizovati čarter prevoz.

Ibrahimović je najavio i dodatne aktivnosti na evakuaciji kako bi svi državljani Crne Gore bili bezbjedno prebačeni kući.