U toku evakuacija državljana Crne Gore sa Bliskog istoka

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović saopštio je da je uspješno organizovan prvi evakuacioni let crnogorskih državljana sa Bliskog istoka, te da se uskoro očekuje drugi čarter let iz UAE.
CRNOGORSKI MINISTAR
ORGANIZOVAN LET
Ibrahimović je najavio i dodatne aktivnosti na evakuaciji kako bi svi državljani Crne Gore bili bezbjedno prebačeni kući.
Organizovan let. Pixabay
Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović saopštio je da je uspješno organizovan prvi evakuacioni let crnogorskih državljana sa Bliskog istoka, te da se uskoro očekuje drugi čarter let iz UAE.
- Prvi evakuacioni let naših državljana uspješno je organizovan i avion sa preko 70 putnika poletio je sa aerodroma u Šarm el Šeiku, u Egiptu, ka Podgorici - naveo je Ibrahimović.
On je precizirao da se na letu nalaze crnogorski državljani koji su turistički boravili u Jordanu i Egiptu, te da je Vlada Crne Gore, u saradnji sa nacionalnom avio-kompanijom, uspjela organizovati čarter prevoz.
Ibrahimović je najavio i dodatne aktivnosti na evakuaciji kako bi svi državljani Crne Gore bili bezbjedno prebačeni kući.
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