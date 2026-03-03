Na podgorički aerodrom sletio avion s građanima evakuisanim s Bliskog istoka

Na podgorički aerodrom u 19:58 sletio je avion sa nešto više od sedamdeset evakuisanih građana.
Riječ je o crnogorskim državljanima koji su boravili u Egiptu i Jordanu turistički.
CRNA GORA
Riječ je o crnogorskim državljanima koji su boravili u Egiptu i Jordanu turistički
Avion sletio u Podgoricu. Facebook
Na podgorički aerodrom u 19:58 sletio je avion sa nešto više od sedamdeset evakuisanih građana.
Riječ je o crnogorskim državljanima koji su boravili u Egiptu i Jordanu turistički.
Ministar finansija Novica Vuković kazao je novinarima da aktivnosti evakuacije i dalje traju, te da se sjutra i preksutra očekuje povratak još oko 200 putnika koji su izrazili želju da se vrate u Crnu Goru.
- Sada apsolutno nastavljamo sa aktivnostima, imamo i dodatna sredstva kako bismo vratili oko 200 putnika sa Bliskog istoka u našu zemlju. Ministarstvo vanjskih poslova je na najvećem nivou koordiniralo i lociralo građane na najbolji mogući način, bar one koji žele da se vrate - istakao je Vuković, prenosi portal RTCG.
Jedna od putnica je za TVCG kazala da je boravila u Jordanu, da nije osjećala strah, ali da je zahvalna Vladi što je "izvukla sve te ljude na sigurno".
Zbog pogoršane bezbjednosne situacije na Bliskom istoku, pokrenuta je evakuacija crnogorskih državljana.
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