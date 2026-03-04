Lajla Torlak i Željko Mitrović odgovorili Konakoviću

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović i generalna direktorica Pinka BH Lajla Torlak odgovorili su ministru vanjskih poslova BiH Elmedinu Konakoviću povodom odluke BH Telecoma o izbacivanju 70 kanala Televizije Pink iz ponude.

Mitrović je, kako je naveo, morao da odgovori ovom medijskom i biznis ekspertu i stručnjaku, ministru vanjskih poslova u Bosni i Hercegovini, Elmedinu Dini Konakoviću, na njegov pokušaj da uređuje i ocjenjuje rad televizija u okviru Pink Media Grupe.

- Ministar mora da razumije da to kod nas ne može, a valjda je to naučio od njegovog prijatelja Šolaka, zbog čega spremam, a samo zbog javnosti u Bosni i Hercegovini, obilnu dokumentaciju o propalom planu - naveo je u opisu objave.

- Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Dino Konaković donio je samostalnu odluku da iz svog političkog plijena (čitaj Dinina babovina - BH Telekom), odstrani Pinkove kanale u narednih 15 dana! Zato sam pažljivo pročitao i analizirao njegovo javno obraćanje meni i Pink Media Grupi! Zanimljivo je što Konaković svoju ličnu naklonost Iranu i iranskoj novijoj tradiciji, po kojoj je iranski režim, samo u prošloj godini javno pogubio više od tri hiljade ljudi u Iranu, retorički zamijeni i optuži mene da sam rekao naklonost svih Bošnjaka, a to je netačno i apsolutno no good - naveo je Mitrović i dodao:

- Da ispravim gospodina Konakovića, Bošnjaci su divan narod kao i Srbi. Samo su pojedinci nepošteni, ekstremni i genocidni. Mi to kažemo: U svakom žitu ima kukolja. Ako ovaj stručnjak koji je ekspert za medijske sadržaje, ovo ne razumije, mogu i ovako da mu pojasnim: Dino, nisi ti svi Bošnjaci. Ti si samo jedan Bošnjak i to prilično nesolidan i zao. Rukovodstvo BH Telekoma je profesionalna i stručna ekipa i mi ćemo se povinovati svakoj njihovoj odluci. Ali to ne znači da ćemo ćutati i da ćemo dozvoliti da nam Dino Vajnski uređuje i ocjenjuje program. Od tri velika telekom-operatera u Bosni i Hercegovini, Pink sa dva ima dugoročne i stabilne ugovore. Ako pridodamo i sopstvenu OTT platformu koju puštamo za nekoliko dana, ovo znači da će biti dana za Megdana.

- Ako je i ovo prekomplikovano za ovog Šolakovog prijatelja, da probamo ovako: Ja sam u Sarajevu proveo nekoliko godina i imam prijatelja u Sarajevu više nego u Beogradu, tako da primam podršku sa svih strana, jer na kraju dana svi sve znaju, osim što se Dino Vajnski pravi lud - istakao je Mitrović.

Primjetio je da je zanimljivo i to da je Konakoviću zasmetao Pink baš u trenutku kada BH Telekom kod banaka traži kredit za akviziciju, koja bi Šolaku i njegovom sarajevskom prijatelju donijela cijelo bogatstvo.