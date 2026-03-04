Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POLEMIKE

Lajla Torlak i Željko Mitrović odgovorili Konakoviću

Dino, nisi ti svi Bošnjaci. Ti si samo jedan Bošnjak i to prilično nesolidan i zao. Rukovodstvo BH Telekoma je profesionalna i stručna ekipa i mi ćemo se povinovati svakoj njihovoj odluci. Ali to ne znači da ćemo ćutati i da ćemo dozvoliti da nam Dino Vajnski uređuje i ocjenjuje program, rekao je

Torlak i Mitrović odgovorili Konakoviću. Instagram - Fena

S. S.

4.3.2026

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović i generalna direktorica Pinka BH Lajla Torlak odgovorili su ministru vanjskih poslova BiH Elmedinu Konakoviću povodom odluke BH Telecoma o izbacivanju 70 kanala Televizije Pink iz ponude.

Mitrović je, kako je naveo, morao da odgovori ovom medijskom i biznis ekspertu i stručnjaku, ministru vanjskih poslova u Bosni i Hercegovini, Elmedinu Dini Konakoviću, na njegov pokušaj da uređuje i ocjenjuje rad televizija u okviru Pink Media Grupe.

- Ministar mora da razumije da to kod nas ne može, a valjda je to naučio od njegovog prijatelja Šolaka, zbog čega spremam, a samo zbog javnosti u Bosni i Hercegovini, obilnu dokumentaciju o propalom planu - naveo je u opisu objave.

- Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Dino Konaković donio je samostalnu odluku da iz svog političkog plijena (čitaj Dinina babovina - BH Telekom), odstrani Pinkove kanale u narednih 15 dana! Zato sam pažljivo pročitao i analizirao njegovo javno obraćanje meni i Pink Media Grupi! Zanimljivo je što Konaković svoju ličnu naklonost Iranu i iranskoj novijoj tradiciji, po kojoj je iranski režim, samo u prošloj godini javno pogubio više od tri hiljade ljudi u Iranu, retorički zamijeni i optuži mene da sam rekao naklonost svih Bošnjaka, a to je netačno i apsolutno no good - naveo je Mitrović i dodao:

- Da ispravim gospodina Konakovića, Bošnjaci su divan narod kao i Srbi. Samo su pojedinci nepošteni, ekstremni i genocidni. Mi to kažemo: U svakom žitu ima kukolja. Ako ovaj stručnjak koji je ekspert za medijske sadržaje, ovo ne razumije, mogu i ovako da mu pojasnim: Dino, nisi ti svi Bošnjaci. Ti si samo jedan Bošnjak i to prilično nesolidan i zao. Rukovodstvo BH Telekoma je profesionalna i stručna ekipa i mi ćemo se povinovati svakoj njihovoj odluci. Ali to ne znači da ćemo ćutati i da ćemo dozvoliti da nam Dino Vajnski uređuje i ocjenjuje program. Od tri velika telekom-operatera u Bosni i Hercegovini, Pink sa dva ima dugoročne i stabilne ugovore. Ako pridodamo i sopstvenu OTT platformu koju puštamo za nekoliko dana, ovo znači da će biti dana za Megdana.

- Ako je i ovo prekomplikovano za ovog Šolakovog prijatelja, da probamo ovako: Ja sam u Sarajevu proveo nekoliko godina i imam prijatelja u Sarajevu više nego u Beogradu, tako da primam podršku sa svih strana, jer na kraju dana svi sve znaju, osim što se Dino Vajnski pravi lud - istakao je Mitrović.

Primjetio je da je zanimljivo i to da je Konakoviću zasmetao Pink baš u trenutku kada BH Telekom kod banaka traži kredit za akviziciju, koja bi Šolaku i njegovom sarajevskom prijatelju donijela cijelo bogatstvo.

- Nešto naglas razmišljam i računam. Umjesto da ovakav potez poveća ibida i net profit BH Telekomu, on će ga prepoloviti, ali živi bili pa vidjeli. Ako meni ne vjeruje neka pita nekog bankara šta ovo znači i šta misli o ovom što sam napisao. Svi ćemo budno pratiti i porediti rast BH Telekoma u prethodnih 13 godina sa 70 Pink kanala i period bez Pinkovih kanala u naredna 24 mjeseca. U velikom broju zemlja za ovakve odluke nije uspostavljena samo politička i moralna odgovornost, već i krivična, ali bez obzira što sam državljanin i Bosne i Hercegovine, neću sebe dati za pravo da komentarišem kriminalne poteze u zemljama u kojima nisam rezident. To su, oprostite mi, ali ipak vaše stvari i vaše odluke - napomenuo je Mitrović.

Ako, kako je rekao, "Dino Vajnski čak ni ovo ne može da ukapira, spreman je da doleti do Sarajeva i lično gospodinu Konakoviću napravi prezentaciju i pojasni matematički sunovrat ove sumanute odluke".

- Naravno, moj dolazak bi podrazumijevao sve neophodne bezbjednosne garancije, jer je malo glupo da Treći svetski rat ponovo krene atentatom u Sarajevu. Mislim na sebe, ne na Ferdinanda. Srdačno vas pozdravlja vaš YU-Žeks - dodao je Mitrović.

Objava Lajle Torlak. Instagram

Lajla Torlak je poručila Konakoviću da su se borili zajedno i Pink i BH Telecom za svakog novog korisnika BH Telecoma, jer je kao Sarajka vjerovala da je to dobro za građane BiH, kao i za BH Telecom, koji je tada imao samo desetak kanala.

- Ali vidjet ćemo ko je imao bolju procjenu. Svi znaju ko gospodari BH Telekomom i da si odluku donio lično, ali je vrijeme da se sazna sve o stvarnim razlozima ttvog bijesa i ljutnje na Pink jer građani BiH imaju pravo na istinu i detalje tvog finansijskog dogovora sa Šolakom - rekla je Torlak.

Objava Lajle Torlak. Screenshot

# ŽELJKO MITROVIĆ
# LAJLA TORLAK
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (34)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.