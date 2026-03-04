Đurić: Srbija prednjači u regionu po evakuacionim letovima sa Bliskog istoka

Ministar vanjskih poslova Marko Đurić izjavio je da je Srbija prva u regionu pokrenula evakuacione letove iz zemalja pogođenih sukobom između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, s ciljem da na siguran način vrati svoje državljane, ali i građane drugih država regiona. Naglasio je da se sigurnosna situacija kontinuirano procjenjuje te da su mogući i novi letovi ukoliko to bude potrebno.

- Naša dužnost, ali i želja je da pokažemo brigu o našim ljudima koji su se zatekli u toj nezavidnoj situaciji. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je Srbija prva u regionu započela evakuacione letove. Već smo realizovali četiri leta: jedan iz Šarm el Šeika, kojim su naši građani prebačeni iz Izraela, kao i tri 'Fly Dubai' leta iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ovi letovi su omogućeni zahvaljujući dobrim odnosima sa partnerima iz Emirata, koji su dali prioritet nastavku letova ka Beogradu - naveo je Đurić gostujući na TV Prva.

Dodao je da Srbija stalno analizira sigurnosne okolnosti i planira dodatne besplatne letove prema regionu Zaliva, gdje su srbijanski građani ostali blokirani zbog rata. Đurić je istakao da je omogućena evakuacija i za građane Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije te da će ta praksa biti nastavljena. Nacionalni avioprijevoznik Air Serbia mogao bi organizirati i čarter letove za pojedine zemlje regiona.

On je naglasio značaj činjenice da je država sačuvala svoju aviokompaniju, ističući da Air Serbia ima više od 90 redovnih letova iz Beograda prema evromediteranskim destinacijama te da je jedina kompanija iz regiona koja leti za Ameriku, Kinu, Rusiju i Bliski istok, što značajno doprinosi prihodima od turizma i trgovine. Posebno je pohvalio rad ambasada u kriznim područjima, navodeći primjer Ambasade Srbije u Iranu koja je, iako oštećena tokom napada, uspjela evakuirati sve zainteresirane, uključujući i porodicu s bebom prebačenu u Tursku.

- Ljudi iz naše misije su 16 sati putovali od Teherana do granice sa Azerbejdžanom kroz ratnu zonu. Hvala im na tome što su u teškim okolnostima časno služili Srbiji - rekao je Đurić i apelirao da se ne kritiziraju uposlenici ambasada koji rizikuju vlastite živote pomažući sunarodnjacima.

Ministar je podsjetio da je prošle godine na stranici Ministarstva vanjskih poslova pokrenut "semafor za putovanja". Pozvao je građane da koriste taj alat kako bi se informirali o sigurnosti putovanja, gdje je za svaku državu jasno naznačeno preporučuje li se putovanje – zelenom, žutom ili crvenom bojom.