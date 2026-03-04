Crna Gora: Evakuacioni avion iz Dubaija s putnicima iz regije sletio u Tivat

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore saopštilo je da je avion sa 138 putnika, koji je jutros poletio iz Dubaija, uspješno sletio na Aerodrom Tivat.

- Evakuacioni let realizovan je zahvaljujući odličnoj koordinaciji Vlade Crne Gore, kompanije Fly Dubai i Ambasade Crne Gore u Abu Dabiju - navodi se u saopštenju.

Na ovom letu, pored državljana Crne Gore, bili su i putnici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Italije, Grčke, SAD-a, Turske i Južnoafričke Republike.

Zemlje regije aktivno rade na organiziranju evakuacionih letova kako bi vratile kući građane koji su zadesili u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Omanu, Kuvajtu, Kataru i drugim zemljama Zaljeva i Bliskog istoka u jeku eskalacije sukoba nakon američkih i izraelskih napada na Iran.

Izrael i SAD su u subotu pokrenuli zajedničku vojnu operaciju protiv Irana, navodeći ono što su opisali kao neposrednu prijetnju.

Teheran je, pozivajući se na pravo na samoodbranu, odgovorio napadima dronovima i projektilima na Izrael i američke objekte u nekoliko zaljevskih država, što je navelo više zemalja u regiji da privremeno zatvore svoj zračni prostor.



