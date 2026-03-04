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USPJEŠNA EVAKUACIJA

Crna Gora: Evakuacioni avion iz Dubaija s putnicima iz regije sletio u Tivat

Među 138 putnika su građani CG, Srbije, BiH, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Italije, Grčke, SAD-a, Turske i Južnoafričke Republike

Aerodrom Tivat. RTCG

Anadolija

4.3.2026

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore saopštilo je da je avion sa 138 putnika, koji je jutros poletio iz Dubaija, uspješno sletio na Aerodrom Tivat.

- Evakuacioni let realizovan je zahvaljujući odličnoj koordinaciji Vlade Crne Gore, kompanije Fly Dubai i Ambasade Crne Gore u Abu Dabiju - navodi se u saopštenju.

Na ovom letu, pored državljana Crne Gore, bili su i putnici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Italije, Grčke, SAD-a, Turske i Južnoafričke Republike.

Zemlje regije aktivno rade na organiziranju evakuacionih letova kako bi vratile kući građane koji su zadesili u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Omanu, Kuvajtu, Kataru i drugim zemljama Zaljeva i Bliskog istoka u jeku eskalacije sukoba nakon američkih i izraelskih napada na Iran.

Izrael i SAD su u subotu pokrenuli zajedničku vojnu operaciju protiv Irana, navodeći ono što su opisali kao neposrednu prijetnju.

Teheran je, pozivajući se na pravo na samoodbranu, odgovorio napadima dronovima i projektilima na Izrael i američke objekte u nekoliko zaljevskih država, što je navelo više zemalja u regiji da privremeno zatvore svoj zračni prostor.


# AERODROM TIVAT
# CRNA GORA
# USPJEŠAN LET
# EVAKUACIONI AVION
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