Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

CRNA GORA

Evakuacioni avion iz Dubaija s putnicima iz regije sletio u Tivat

Među 138 putnika su bili građani Crne Gore, Srbije, BiH, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Italije, Grčke, SAD-a, Turske i Južnoafričke Republike

Avion sletio u Tivat. Vlada CG

Anadolija

4.3.2026

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore saopštilo je da je avion sa 138 putnika, koji je jutros poletio iz Dubaija, uspješno sletio na Aerodrom Tivat.

- Evakuacioni let realizovan je zahvaljujući odličnoj koordinaciji Vlade Crne Gore, kompanije Fly Dubai i Ambasade Crne Gore u Abu Dabiju - navodi se u saopštenju.

Na ovom letu, pored državljana Crne Gore, bili su i putnici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Italije, Grčke, SAD-a, Turske i Južnoafričke Republike.

Zemlje regije aktivno rade na organiziranju evakuacionih letova kako bi vratile kući građane koji su zadesili u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Omanu, Kuvajtu, Kataru i drugim zemljama Zaljeva i Bliskog istoka u jeku eskalacije sukoba nakon američkih i izraelskih napada na Iran.

Izrael i SAD su u subotu pokrenuli zajedničku vojnu operaciju protiv Irana, navodeći ono što su opisali kao neposrednu prijetnju.

Teheran je, pozivajući se na pravo na samoodbranu, odgovorio napadima dronovima i projektilima na Izrael i američke objekte u nekoliko zaljevskih država, što je navelo više zemalja u regiji da privremeno zatvore svoj zračni prostor.

# TIVAT
# CRNA GORA
# VLADA CRNE GORE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.