Milatović upriličio iftar: Ramazan je simbol zajedništva, mira i međusobnog uvažavanja

On je naveo da vrijednosti koje Ramazan nosi – strpljenje, milosrđe, praštanje i solidarnost – nijesu samo vjerske vrline, već univerzalni principi na kojima počiva svako stabilno i pravedno društvo.

- Mjesec Ramazana je vrijeme duhovnog čišćenja, odricanja, umjerenosti i zajedništva. To je period kada se jačaju porodične i prijateljske veze, ali i produbljuje osjećaj brige prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Ovaj iftar u Vili Gorica simbol je našeg poštovanja prema toj svetoj tradiciji, ali i potvrda međusobnog uvažavanja koje njegujemo u Crnoj Gori - rekao je Milatović.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, povodom mjeseca Ramazana večeras organizovao iftar, prenose Vijesti.me .

Ramazan je simbol zajedništva, mira i međusobnog uvažavanja, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Iftar u Vili Gorica . Kancelarija za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore

Iftar u Vili Gorica . Kancelarija za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore

- U vremenu izazova, poruke mira i tolerancije koje prožimaju ovaj mjesec podsjećaju nas da, bez obzira na vjeru ili naciju, dijelimo istu težnju ka dostojanstvenom životu i ljepšoj i sigurnijoj budućnosti - dodao je Milatović.

Multietnički sklad

Kako je kazao, Crna Gora je kroz vijekove gradila svoj multietnički i multikonfesionalni sklad.

- Upravo u toj raznolikosti leži naša snaga. Zajednički život i poštovanje različitosti nisu samo ustavne kategorije, već svakodnevna praksa. Ovaj iftar je primjer da u našoj zemlji zajedno gradimo društvo jednakih šansi, međusobnog poštovanja i povjerenja - poručio je Milatović.

On je prisutnim zahvalio što su došli na iftar.

- Želim još jednom da vam zahvalim što ste ovdje i pozdravim vas u čast mira, zdravlja i porodične topline u vašim domovima. Neka ovaj mjesec donese više razumijevanja, više solidarnosti i više povjerenja jednih u druge - zaključio je Milatović.