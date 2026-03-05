U Ambasadi Irana u Beogradu otvorena knjiga žalosti zbog smrti Hamneija

Ambasada Islamske Republike Iran u Beogradu otvorila je u četvrtak knjigu žalosti povodom smrti vrhovnog vođe te zemlje ajatolaha Alija Hamneija, javlja Anadolu.

U knjigu žalosti upisali su se brojni zvaničnici i ambasadori izražavajući na taj način solidarnost u trenucima nacionalne tragedije za iranski narod.

Osim diplomatskih predstavnika, ispred zgrade iranske ambasade okupljaju se i brojni građani koji odaju počast žrtvama sukoba ostavljajući cvijeće i igračke ispred postavljenog panoa. Na panou su izložene fotografije djevojčica nastradalih u nedavnom bombardovanju škole na jugu Irana, kao i prizori razaranja civilnih objekata širom zemlje.

Od kada su SAD i Izrael u subotu pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran, ubijeno je više od 900 osoba, uključujući vrhovnog vođu Alija Hamneija i visoke vojne zvaničnike.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama, gađajući Izrael, ali i zemlje Zaljeva u kojima se nalaze američke vojne baze.

Povodom smrti Hamneija u Iranu je proglašena 40-dnevna žalost.