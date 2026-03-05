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Sjeverna Makedonija evakuisala državljane iz Izraela vladinim avionom

Naša diplomatska i konzularna predstavništva ostaju na raspolaganju makedonskim građanima 24 sata dnevno za svaku potrebnu pomoć i podršku, napisao je

Sjeverna Makedonija evakuisala državljane iz Izraela vladinim avionom. Platforma X

Anadolija

5.3.2026

Ministar vanjskih poslova i vanjske trgovine Sjeverne Makedonije Timco Mucunski objavio je da su državljani Makedonije evakuisani iz Izraela i da se vladinim avionom kreću prema Skoplju, javlja Anadolija.

Mucunski je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, rekao da sigurnost građana Sjeverne Makedonije ostaje glavni prioritet vlasti.

Naglasio je da je Ministarstvo u potpunosti koordiniralo proces evakuacije državljana Sjeverne Makedonije iz Izraela, koji su danas poslijepodne vladinim avionom otputovali iz Sharm el-Sheika u Skoplje.

Prema njegovim riječima, ovo je proces koji je zahtijevao značajnu posvećenost diplomatskih i konzularnih predstavništava zemlje, potpuno poštivanje sigurnosnih procedura i kontinuiranu koordinaciju između nadležnih institucija.

Mucunski je također objavio da je završen postupak za sklapanje ugovora s kompanijom koja bi trebala u narednim danima početi obavljati letove za evakuaciju makedonskih građana iz drugih pogođenih područja.

- Naša diplomatska i konzularna predstavništva ostaju na raspolaganju makedonskim građanima 24 sata dnevno za svaku potrebnu pomoć i podršku - napisao je.

Prema evidenciji koju imaju makedonske vlasti, stotine državljana Sjeverne Makedonije prijavilo je boravak u nekoj od država Bliskog istoka.

Najviše njih evidentirano je u ambasadi u Abu Dabiju, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), koja pokriva više država. Tamo je prijavljeno ukupno 505 građana, prema posljednjem presjeku koji je Ministarstvo vanjskih poslova i vanjske trgovine napravilo 5. marta. Od njih, najveći broj boravi upravo u UAE.

Dodatno, 31 osoba je prijavljena u Kuvajtu, 14 u Bahreinu, i 141 u Dohi.

# SKOPLJE
# IZRAEL
# EVAKUACIJA
# SJEVERNA MAKEDONIJA
# TIMCO MUCUNSKI
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