Sjeverna Makedonija evakuisala državljane iz Izraela vladinim avionom

Ministar vanjskih poslova i vanjske trgovine Sjeverne Makedonije Timco Mucunski objavio je da su državljani Makedonije evakuisani iz Izraela i da se vladinim avionom kreću prema Skoplju, javlja Anadolija.

Mucunski je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, rekao da sigurnost građana Sjeverne Makedonije ostaje glavni prioritet vlasti.

Naglasio je da je Ministarstvo u potpunosti koordiniralo proces evakuacije državljana Sjeverne Makedonije iz Izraela, koji su danas poslijepodne vladinim avionom otputovali iz Sharm el-Sheika u Skoplje.

Prema njegovim riječima, ovo je proces koji je zahtijevao značajnu posvećenost diplomatskih i konzularnih predstavništava zemlje, potpuno poštivanje sigurnosnih procedura i kontinuiranu koordinaciju između nadležnih institucija.

Mucunski je također objavio da je završen postupak za sklapanje ugovora s kompanijom koja bi trebala u narednim danima početi obavljati letove za evakuaciju makedonskih građana iz drugih pogođenih područja.

- Naša diplomatska i konzularna predstavništva ostaju na raspolaganju makedonskim građanima 24 sata dnevno za svaku potrebnu pomoć i podršku - napisao je.