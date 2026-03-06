Snežana Savić, jedna od najljepših regionalnih glumica, slavi 73. rođendan

Na današnji dan 1953. godine, rođena je Snežana Savić, jedna od najljepših srbijanskih i regionalnih pozorišnih, filmskih i TV glumica te uspješna pjevačica, jednom riječju, istinska umjetnica. Snežana je završila Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu, a svoj umjetnički put započela je na televizijskim ekranima. Prvu zapaženu ulogu ostvarila je u TV filmu “Ignjatović protiv Gebelsa”, 1975., a već naredne godine dobila je jednu od najzapaženijih uloga u svojoj karijeri – ulogu Koštane u istoimenoj TV drami. Uspješna karijera Njen talent i posvećenost glumi brzo su je učinili traženom umjetnicom. Glumila je u brojnim serijama kao što su “Čast mi je pozvati vas”, “Sedam plus sedam”, “Sedam sekretara SKOJ-a”, “I to se zove sreća” te filmovima “Maska”, “Pad Italije”, “Počnimo život iz početka”, “Živjeti kao sav normalan svet”, “U zatvoru”… U filmu “Šta je s tobom, Nina” igrala je glavnu junakinju, a također je ostvarila zapamćene uloge u filmovima “Žikina dinastija” i “Žikina ženidba”. Ipak, najveću popularnost i priznanje donijele su joj uloge u televizijskim serijama. Prvo je bila pjevačica Nina Andrejević u kultnoj seriji “Bolji život”, potom je igrala bogatašicu Malinu Vojvodić u seriji “Srećni ljudi”, a nastavila je da briljira u serijama kao što su “Porodično blago” i “Stižu dolari”. Muzička zvijezda Početkom osamdesetih godina, Snežana Savić je zakoračila u muzičke vode, a njen talent za pjevanje i harizma brzo su je izdvojili među muzičkim izvođačima. Prvi album, nazvan “O, kakva noć”, snimila je 1983. godine za izdavačku kuću “Jugoton”. Nastavila je svoj uspon s albumima “Ne smem da te diram” (1984) i “Ti kraj mene nisi” (1985), koji su joj, također, donijeli veliki uspjeh. Snežana je do sada snimila dvanaest studijskih albuma, a mnogi njeni hitovi postali su evergreen pjesme koje se i danas rado slušaju. Neki od najpoznatijih su: “Тri poljupca za sreću”, “Тоpolska 18” (pjesma iz serije “Srećni ljudi”), “Nova ljubav”, “Zašto te toliko volim”, “Svirajte mi Vranje”, “Šapni mi, šapni”, “Volim te, sunce moje”...

Mikelanđelo Buonaroti . Wikipedia.org Mikelanđelo Buonaroti . Wikipedia.org

Rođen Mikelanđelo Buonaroti, jedan od najvećih umjetnika renesanse 1475. - Rođen italijanski vajar, slikar, arhitekt i pisac Mikelanđelo Buonaroti (Michelangelo Buonarroti), jedan od najvećih umjetnika renesanse. U Sikstinskoj kapeli u Vatikanu oslikao je prizore iz Starog zavjeta, uključujući ogromni "Strašni sud", veličanstvena djela plastične snage i prostudiranih pokreta. Sagradio je Lorencovu biblioteku u Firenci, u Rimu je projektovao trg Kampodiljo, dovršio najljepšu renesansnu palaču Farneze i nastavio rad na crkvi Svetog Petra. Pisao je stihove misaonog sadržaja i strasnog izraza ("Soneti", "Madrigali"). Skulpture: "David", "Mojsije", "Robovi", "Jutro", "Veče", "Dan", "Noć", "Pijeta". 1619. - Rođen francuski pisac Sirano de Beržerak (Cyrano de Bergerac), čija su djela kombinacija političke satire i naučne fantazije. Napisao je po jednu komediju i tragediju. Pisao je pjesme, ali je najpoznatiji po djelu "Drugi svijet" u kojem je opisao putovanje na Mjesec i Sunce. Književnik i dramaturg Edmon Rostan (Edmond Rostand) je u herojskoj komediji "Sirano de Beržerak" stvorio od njega simbol izuzetne duševnosti i uma u sudaru s društvenim stegama i sopstvenom fizičkom ružnoćom. 1899. – “Bayer AG”, njemački biotehnološki i farmaceutski gigant sa sjedištem u Leverkuzenu, registrirao je aspirin kao zaštitni znak. 1900. - Umro njemački inžinjer Gotlib Dajmler (Gottlieb Daimler), koji je 1883. konstruirao prvi automobilski benzinski motor. Taj motor je omogućavao brzinu vozila od 18 kilometara na sat. Osnovao je kompaniju "Dajmler Motoren-Gezelšaft" 1890., koja se 26 godina poslije njegove smrti ujedinila s fabrikom Karla Benca u kompaniju "Dajmler-Benc", proizvođača prestižnih automobila Mercedes.

Real Madrid CF . Cenicesk.life Real Madrid CF . Cenicesk.life

Osnovan “kraljevski” fudbalski klub Real Madrid 1902. - Osnovan fudbalski klub Real Madrid CF (Real Madrid Club de Futbol), najuspješniji fudbalski klub na svijetu u dvadesetom vijeku. Real Madrid je najbogatiji klub po prihodima, te najbogatiji i najvredniji sportski kolektiv na svijetu (2,4 milijarde eura). Naširoko je poznat kao "Kraljevski klub". 1906. - Rođen književnik Alija Nametak, bosanskohercegovački pripovjedač, dramatičar i folklorist. 1917. - U Sijekovcu kod Bosanskog Broda rođen Đuro Basler, bosanskohercegovački historičar, arheolog i konzervator. Najviše je doprinio istraživačkim radovima u nalazištu Badanj kod Stoca, gdje je, osim bogatih nalaza materijalne kulture, otkrio i umjetničke gravure pračovjeka na stijeni. U brojnim radovima obrađivao je arheološka i kulturno-historijska pitanja od paleolita do srednjeg vijeka. Posebno su važne njegove sinteze koje se odnose na paleolit, na arhitekturu kasne antike i na heraldičku srednjovjekovnu umjetnost u Bosni i Hercegovini. Preminuo je u Sarajevu, 3. februara 1990. godine, a sahranjen u rodnom Bosanskom Brodu. 1926. - Rođen Branko Pleša, glumac i reditelj, profesor Akademije umjetnosti u Novom Sadu. Istakao se pozorišnim ulogama Markiza Posa (F. Šiler /Schiller/, “Don Carlos”), Puceljskog (M. Matković, “Na kraju puta”) i Tamburlinca (R. Marinković, “Albatros”). Zapažene uloge ostvario je i u filmovima “Daleko je sunce”, “Pre istine” i “Bablje ljeto”. Bavio se režijom, objavio teatrološku knjigu “Boje praznine” i dramu “Ljubav u Veneciji” . 1926. - Poljski filmski režiser Andžej Vajda, čiji je izrazito ekspresionistički postupak utemeljio subjektivni realizam i bio glavna vrijednost "crne serije" poljskog filma pedesetih godina 20. vijeka, rođen je na današnji dan. Filmovi: "Generacija", "Kanal", "Pepeo i dijamant", "Lotna", "Samson", "Prah", "Svadba", "Obećana zemlja", "Čovjek od mramora", "Gospođice iz Vilka", "Dirigent", "Čovjek od gvožđa", "Danton", "Jedna njemačka ljubav".

Gabrijel Garsija Markes . Wikipedia.org Gabrijel Garsija Markes . Wikipedia.org

Rođen Gabrijel Garsija Markes, autor kultnog romana “Sto godina samoće” 1927. - Rođen Gabrijel Garsija Markes (Gabriel Garcia Marquez), kolumbijski književnik, novinar, izdavač i politički aktivist, najpoznatiji pisac magičnog realizma, žanra u kome se prepliću mitovi i magija s realnošću svakodnevne egzistencije. Najviše je doprinio tome da latinoamerička literatura dođe u centar pažnje svjetske kulturne javnosti šezdesetih godina 20. vijeka. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1982. godine. Njegovo najpoznatije delo “Sto godina samoće” prodato je u više od 30 miliona primjeraka. 1938. - Radmilo Armenulić, bivši teniser, teniski trener i selektor reprezentacije SFRJ i Srbije, rođen je na današnji dan. Bio je prvak SFRJ u mlađim kategorijama i igrao u Galea kupu - reprezentacija do 21. godine, a nakon toga otišao je u Njemačku, gdje je kao igrač i trener imao zavidnu karijeru. Kao selektor vodio je teniski tim bivše SFR Jugoslavije, a činili su ga Slobodan Živojinović, Goran Prpić, Bruno Orešar i Goran Ivanišević. Tri puta su bili prvaci Balkana, tri puta treći na svijetu za igrače do 21. godine u Galea kupu, tri puta u polufinalu svjetske grupe Dejvis kupa (1988., 1989., 1991.), a šest godina jugoslavenski teniski tim s Armenulićem na čelu bio je među osam najboljih na svijetu. Njegova prva supruga bila je legendarna pjevačica Silvana Armenulić, s kojom ima kćerku Gordanu, a već godinama je u braku s poznatom glumicom Mirom Peić. 1943. – Rođen prof. dr. Fehim Nametak, bosanskohercegovački turkolog i prevodilac, sin jednog od najboljih bh. književnika svih vremena Alije Nametka, i unuk čuvenog reisu-l-uleme Fehima efendije Spahe. Radio je u Orijentalnom institutu u Sarajevu od 1966. Bio je direktor Orijentalnog instituta u periodu 1994. - 1998. Kao gostujući profesor predavao je historiju turskog jezika na Filološkom fakultetu u Skoplju (1984. - 1990.). Od 1995. predavao je i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Objavio veći broj knjiga, studija, prevoda, kritika i polemika. Bio je urednik za bošnjačke pisce iz Bosne i Hercegovine u Leksikonu pisaca Jugoslavije (Novi Sad), saradnik Enciklopedije Jugoslavije (Zagreb) i İslâm Ansiklopedisi (Istanbul). Dobitnik je međunarodne nagrade Doprinos turskom svijetu (TÜRKSAV) za 2009. godinu. 1945. - Umrla Milena Pavlović-Barili, umjetnica rafinirane kulture, koja je slikala u nadrealističkom maniru, s posebnim osjećanjem za prostor i poetičnu atmosferu. Završila je Umjetničku školu u Beogradu, studirala u Minhenu, živjela u Rimu i Parizu. U SAD je otišla 1939., gdje je bila ilustrator modnog časopisa "Vog" i scenograf i kostimograf u njujorškim pozorištima. Od posljedica pada s konja umrla je u Njujorku u 36. godini života.

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