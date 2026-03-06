Izraelski ambasador pozvao Hrvatsku da prekine diplomatske odnose s Iranom, spomenuo i BiH

Ambasador Izraela Geri Koren (Gary) pozvao je Hrvatsku da prekine diplomatske odnose s Teheranom i provede sigurnosnu provjeru osoblja iranske ambasade u Zagrebu jer bi među njima moglo biti "špijuna" Revolucionarne garde koja se u EU smatra terorističkom organizacijom.

Koren je u intervjuu Hini preporučio Hrvatskoj i evropskim zemljama da provjere osoblje iranskih ambasada jer su u većini njih pripadnici Revolucionarne garde sa zadatkom „prikupljanja obavještajnih podataka" i podrške terorizmu.

Tvrdi i da iranski režim ima i „ćelije spavača” širom zapada te navodi kako je to izašlo na vidjelo i u SAD gdje su pokušali ubiti pripadnicu iranske opozicije.

- Iranski režim ima kapacitete za takvo djelovanje, a ovdje u Zagrebu znamo "da ima i mnogo njegovih pobornika s druge strane granice, u Bosni i Hercegovini” - rekao je Koren.

Hrvatsku je pozvao da u potpunosti prekine diplomatske odnose s Iranom.

- Ne samo da povučete ambasadora, nego i zatvorite svoje ambasade i objavite da očekujete zatvaranje iranske ambasade u Zagrebu - kazao je.