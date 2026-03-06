Grčka pruža vojnu pomoć Bugarskoj: Raketni sistem stiže na balkansku granicu

Grčki ministar odbrane Nikos Dendias izjavio je danas da će Atina u narednim satima prebaciti jednu bateriju sa raketama Patriot u sjeverni dio zemlje radi protivraketne odbrane velikog dijela bugarske teritorije, prenose grčki mediji.

Dendias je dodao da je na sastanku Savjeta za nacionalnu odbranu takođe odlučeno da na aerodrom na sjeveru Grčke budu prebačena dva aviona F-16 sa isključivim zadatkom da Bugarskoj pruže dodatnu vazdušnu zaštitu, prenosi Katimerini.

Kako se navodi, pored toga, u Operativni centar bugarskih Oružanih snaga u Sofiji biće poslana dva visoka oficira grčkog vazduhoplovstva.

- Ja sam jučer i danas bio u kontaktu sa bugarskim ministrom odbrane Atanasom Zaprianovom (Atanas Zapryanov). Nakon jučerašnjeg zahtjeva bugarske strane, ja sam danas informisao ministra da će Grčka obezbijediti sredstva i osoblje za zaštitu Bugarske - kazao je Dendias.

On je dodao da su ovi koraci preduzeti na zahtjev Bugarske, koja je članica NATO i Evropske unije, kao i da to neće ni u najmanjoj mjeri utjecati na anti-balističku zaštitu grčke teritorije.

Dendias je takođe rekao da će naredne sedmice, na poziv bugarskog kolege, posjetiti Sofiju.