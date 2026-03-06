Oglasio se predsjednik Srbije: Ograničili smo poskupljenje goriva

Donijeli smo odluku da poskupljenje goriva danas ide do 3 dinara, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Da bi zaustavili inflaciju, pomogli građanima i privredi u narednih sedam dana pripremićemo načine kako da to ostvarimo.

Predsjednik Srbije je rekao da bi gorivo realno moralo da poskupi u maloprodaji za 15 do 20 dinara, ali je donijeta odluka da poskupljenje danas bude najviše 3 dinara.

- Notorna je laž je da se nafta normalno izvozi iz zemalja Zaljeva odnosno iz Hormuškog zaljeva. Ogromna je nestašica nafte, već sada je na 90 dolara za barel, za 48 sati ići će na 100. Ukoliko se te zemlje dogovore da nema izvoza nafte zbog rizika nafta će ići i do 130 i 140 dolara, što je duplo nego što je bilo. Mi naftu nemamo. Imamo zakonsko ograničenje da iz ukupne cijene maksimalno smanjimo akcizu 20 posto. To može Vlada da donese, ali moramo da imamo zakonsko rešenje da donosi odluke o smanjenju akciza - rekao je Vučić.

Predsjednik je rekao da su projekcije stravične i da će država da bi pomogla građanima, privredi i zaustavili inflaciju, u narednih sedam dana pripremiti načine kako da to ostvari.