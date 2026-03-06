Još 250 građana Srbije vraća se danas evakuacionim letom iz Dubaija

Državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova Srbije Damjan Jović izjavio je da će se danas evakuacionim letom Air Serbia iz Dubaija, u organizaciji tog ministarstva, u Srbiju vratiti oko 250 državljana te zemlje koji su se zatekli na ratom zahvaćenom području Bliskog istoka.

– Po instrukciji predsjednika i Vlade Srbije, Ministarstvo vanjskih poslova i nacionalna aviokompanija Air Serbia nastavljaju realizaciju evakuacije naših građana s ratom zahvaćenog područja Bliskog istoka. Danas smo počeli realizaciju prvog evakuacionog leta iz Dubaija i očekujemo da se na ovaj let ukrca nešto više od 250 naših državljana – rekao je Jović za Tanjug, nakon što je avion koji je jutros poletio po građane Srbije sletio u Dubai.

Povratak aviona s evakuisanim putnicima u Beograd očekuje se u kasnim večernjim satima.

Jović je naglasio da je, čim su otvoreni sigurni zračni koridori prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Air Serbia bila među prvim kompanijama u svijetu koje su organizovale evakuacioni let.

– Do sada su na ovoj liniji letjele samo domaće kompanije iz UAE, a tim letovima već je evakuisano više stotina naših građana. Danas realizujemo prvi let ovdje, u ratnoj zoni na Bliskom istoku – kazao je on.

Dodao je da očekuje da će narednih dana biti organizovano još letova, jer postoji veliko interesovanje državljana Srbije koji su se zatekli u teškoj situaciji u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i susjednim državama.

– Potrudit ćemo se da u narednim danima svakog našeg državljanina koji ima potrebu i želju da se evakuiše s ratom zahvaćenog područja prevezemo u Srbiju – istakao je Jović.

Naglasio je i da će Ministarstvo vanjskih poslova, u saradnji s nacionalnom aviokompanijom Srbije, nastaviti danonoćno raditi na evakuaciji građana iz Bahreina, Kuvajta i Katara, a vjerovatno i iz Rijada, kao i iz Dubaija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, organizovanjem evakuacionih letova za Beograd.

U organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva vanjskih poslova, avionom Air Serbia u srijedu su iz Šarm el Šeika vraćeni državljani Srbije koji su prethodno evakuisani iz Izraela. Povratak građana iz ratom pogođenih područja organizovalo je Ministarstvo vanjskih poslova Srbije.