Procurili novi eksplicitni snimci Mirjane Pajković: Jesu li nastali u zgradi Vlade?

Političku scenu u Crnoj Gori ponovo potresaju reakcije javnosti nakon što su se na društvenim mrežama i pojedinim internet platformama pojavili snimci za koje se tvrdi da prikazuju bivšu sekretaricu u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, Mirjanu Pajković, u privatnoj situaciji.

Prema navodima pojedinih medija, na snimku se vidi kako Pajković pleše u prostoriji nalik dnevnoj sobi. Na stolu ispred nje nalaze se čaše sa pićem, a na snimku se, kako se navodi, pojavljuje i nargila.

Na internetu se spekuliše da prostor u kojem je snimak nastao može ličiti na dio objekta unutar zgrade Vlade Crne Gore u Podgorici, što je izazvalo dodatne reakcije i nagađanja u javnosti.

Međutim, autentičnost snimka, koji se može pogledati na linku OVDJE, kao ni okolnosti pod kojima je nastao, do sada nisu zvanično potvrđene.