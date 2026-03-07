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SKANDAL TRESE CRNU GORU

Procurili novi eksplicitni snimci Mirjane Pajković: Jesu li nastali u zgradi Vlade?

Do sada se ni Vlada Crne Gore, niti nadležni organi, nisu oglasili povodom ovog slučaja

Mirjana Pajković. Screenshot

A. O.

7.3.2026

Političku scenu u Crnoj Gori ponovo potresaju reakcije javnosti nakon što su se na društvenim mrežama i pojedinim internet platformama pojavili snimci za koje se tvrdi da prikazuju bivšu sekretaricu u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, Mirjanu Pajković, u privatnoj situaciji.

Prema navodima pojedinih medija, na snimku se vidi kako Pajković pleše u prostoriji nalik dnevnoj sobi. Na stolu ispred nje nalaze se čaše sa pićem, a na snimku se, kako se navodi, pojavljuje i nargila.

Na internetu se spekuliše da prostor u kojem je snimak nastao može ličiti na dio objekta unutar zgrade Vlade Crne Gore u Podgorici, što je izazvalo dodatne reakcije i nagađanja u javnosti.

Međutim, autentičnost snimka, koji se može pogledati na linku OVDJE, kao ni okolnosti pod kojima je nastao, do sada nisu zvanično potvrđene.

Do sada se ni Vlada Crne Gore, niti nadležni organi, nisu oglasili povodom ovog slučaja.

U javnosti se ističe da je u situacijama koje mogu uticati na ugled državnih institucija važno da nadležni organi utvrde činjenice i razjasne sve okolnosti.

Osim toga, pojavili su se i drugi, još eksplicitniji snimci, na kojima pažnju javnosti privukao muškarac za kojeg se na društvenim mrežama spekuliše da je pripadnik Kavačkog klana, iako za to nema potvrde.

Posebno intrigantno je da je drugi video-zapis snimljen tako što je Pajkovićku i njenog partnera evidentno snimao neko treći, jer kamera nije statična.

# CRNA GORA
# SNIMAK
# MIRJANA PAJKOVIĆ
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