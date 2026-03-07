Iranska ambasada: Između Teherana i Zagreba postoje dobri odnosi

Reagirajući na poziv izraelskog ambasadora Hrvatskoj da prekine odnose s Iranom, iranska ambasada u Zagrebu ocijenila je u subotu da između Teherana i Zagreba postoje dobri odnosi uzajamnog poštovanja, te da su diplomati obje zemlje, u okviru načela Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, oduvijek radili na promicanju bilateralnih odnosa.

Izraelski ambasador Gary Koren u petak je pozvao "na prekid diplomatskih odnosa s Iranom" te na provjeru osoblja iranske ambasade, navodeći da bi "u njoj moglo biti pripadnika Revolucionarne garde sa zadatkom prikupljanja obavještajnih podataka i potpore terorizmu".

Koren je nakon toga pozvan na razgovor na Pantovčak gdje je upozoren na "neprihvatljive i štetne" izjave koje "uznemiravaju javnost i nanose štetu Hrvatskoj".

- Neodgovorne i neprofesionalne primjedbe izraelskog ambasadora u Hrvatskoj naišle su na reakciju hrvatskih vlasti i javnosti - navodi se u izjavi iranske ambasade, prenosi Hina.

- zmeđu Teherana i Zagreba postoje dobri odnosi uzajamnog poštovanja koji postoje od ranih dana hrvatske neovisnosti i traju više od tri desetljeća. Diplomati obje zemlje, u okviru načela Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, oduvijek su radili na promicanju bilateralnih odnosa između dviju vlada u svim područjima te na upoznavanju ova dva naroda sa zajedničkim korijenima i olakšavanju odnosa među njihovim narodima - naglašava se u izjavi.