Air Srbija nastavlja evakuacione letove sa Bliskog istoka za građane Srbije

Nacionalna avio-kompanija Air Srbija nastavlja organizaciju evakuacionih letova za državljane Srbije iz zemalja Bliskog istoka, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i Vladom Republike Srbije.

Prema najavama kompanije, naredni evakuacioni let planiran je za nedjelju, 8. marta, iz Dubaija sa međunarodnog aerodroma Al Maktoum (DWC). Let će biti obavljen avionom Airbus A330-200, sa kapacitetom od oko 260 putnika.

Za ponedjeljak, 9. marta, predviđena su dva repatrijaciona leta iz Rijada (King Khalid RUH), namijenjena građanima Srbije iz Saudijske Arabije, ali i onima iz Kuvajta, Katara i Bahreina. Letovi će se realizovati avionima Airbus A320, sa kapacitetom od oko 180 putnika po letu.

Kompanija ističe da su u toku sve pripreme, uključujući pribavljanje potrebnih dozvola i stalno praćenje bezbjednosnih procjena za letove i sletanja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji.

Građani Srbije koji žele koristiti evakuacione letove pozvani su da se za informacije o procedurama prijave i redovima letenja obrate najbližim diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Air Srbija naglašava da će, imajući u vidu povećane sigurnosne rizike, nastaviti u saradnji sa nadležnim institucijama da organizuje povratak građana i preduzima sve potrebne mjere za njihovu sigurnost.

Najnovije informacije o situaciji na Bliskom istoku dostupne su u specijalnom blogu kompanije.