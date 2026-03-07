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SIGURNOST PUTNIKA

Air Srbija nastavlja evakuacione letove sa Bliskog istoka za građane Srbije

Za ponedjeljak, 9. marta, predviđena su dva repatrijaciona leta iz Rijada, namijenjena građanima Srbije iz Saudijske Arabije

Srbija nastavlja evakuacione letove. Air Srbija

Z. V.

7.3.2026

Nacionalna avio-kompanija Air Srbija nastavlja organizaciju evakuacionih letova za državljane Srbije iz zemalja Bliskog istoka, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i Vladom Republike Srbije.

Prema najavama kompanije, naredni evakuacioni let planiran je za nedjelju, 8. marta, iz Dubaija sa međunarodnog aerodroma Al Maktoum (DWC). Let će biti obavljen avionom Airbus A330-200, sa kapacitetom od oko 260 putnika.

Za ponedjeljak, 9. marta, predviđena su dva repatrijaciona leta iz Rijada (King Khalid RUH), namijenjena građanima Srbije iz Saudijske Arabije, ali i onima iz Kuvajta, Katara i Bahreina. Letovi će se realizovati avionima Airbus A320, sa kapacitetom od oko 180 putnika po letu.

Kompanija ističe da su u toku sve pripreme, uključujući pribavljanje potrebnih dozvola i stalno praćenje bezbjednosnih procjena za letove i sletanja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji.

Građani Srbije koji žele koristiti evakuacione letove pozvani su da se za informacije o procedurama prijave i redovima letenja obrate najbližim diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Air Srbija naglašava da će, imajući u vidu povećane sigurnosne  rizike, nastaviti u saradnji sa nadležnim institucijama da organizuje povratak građana i preduzima sve potrebne mjere za njihovu sigurnost. 

Najnovije informacije o situaciji na Bliskom istoku dostupne su u specijalnom blogu kompanije.

# BLISKI ISTOK
# AIR SERBIA
# DUBAI
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